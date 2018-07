ചെന്നൈ: ചികിത്സയില്‍ കഴിയുന്ന ഡി.എം.കെ. അധ്യക്ഷന്‍ കരുണാനിധിയുടെ ആരോഗ്യനില മാറ്റമില്ലാതെ തുടരുന്നുവെന്ന് മെഡിക്കല്‍ ബുള്ളറ്റിന്‍. കഴിഞ്ഞ രാത്രി ആരോഗ്യസ്ഥിതി അതീവ ഗുരുതരമായതിനെത്തുടര്‍ന്ന് അദ്ദേഹത്തെ ആശുപത്രിയിലേക്ക് മാറ്റിയിരുന്നു. ചെന്നൈ അല്‍വാര്‍പേട്ടിലുള്ള കാവേരി ആശുപത്രിയിലെ തീവ്രപരിചരണ വിഭാഗത്തിലാണ് അദ്ദേഹത്തെ പ്രവേശിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത്.

വിദഗ്ധ സംഘത്തിന്റെ മേല്‍നോട്ടത്തില്‍ നിലവിലെ വൈദ്യ സഹായങ്ങളോടെ അദ്ദേഹം തീവ്ര പരിചരണ വിഭാഗത്തില്‍ തുടരുമെന്ന് മെഡിക്കല്‍ ബുള്ളറ്റിനില്‍ ആശുപത്രി അധികൃതര്‍ അറിയിച്ചു.

ആരോഗ്യനിലയില്‍ പുരോഗതിയുണ്ടെന്ന് മകള്‍ കനിമൊഴി നേരത്തെ അറിയിച്ചിരുന്നുവെങ്കിലും സന്ദര്‍ശകരെ ആരെയും കാണാന്‍ അനുവദിച്ചിരുന്നില്ല. അതീവ ഗുരുതര നിലയില്‍ ആശുപത്രിയില്‍ പ്രവേശിപ്പിച്ച കരുണാനിധിയുടെ രക്തസമ്മര്‍ദ്ദം സാധാരണ നിലയിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്നതായി അദ്ദേഹത്തെ ചികിത്സിക്കുന്ന വിദഗ്ദ സംഘം നേരത്തേ അറിയിച്ചിരുന്നു.

തമിഴ്നാട് ഗവര്‍ണര്‍ ബന്‍വാരിലാല്‍ പുരോഹിത് ശനിയാഴ്ച രാവിലെ ആശുപത്രി സന്ദര്‍ശിക്കുകയും കരുണാനിധിയുടെ മകനും ഡി.എം.കെ വര്‍ക്കിങ് പ്രസിഡന്റുമായ സ്റ്റാലിനുമായി സംസാരിക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു. ആശുപത്രിക്ക് പുറത്ത് ഡി.എം.കെ പാര്‍ട്ടി പ്രവര്‍ത്തകരുടെ വന്‍ ജനാവലിയാണുള്ളത്.

DMK President & former #TamilNadu CM M Karunanidhi's health condition continues to be remain stable with ongoing active medical support. He is continuously being monitored & treated by the panel of expert doctors in the Intensive Care Unit: Kauvery Hospital, Chennai pic.twitter.com/PdExI5mr1o