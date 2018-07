നൈനിറ്റാള്‍: ഉത്തരാഖണ്ഡിലെ നൈനിറ്റാളില്‍ ഡ്രൈവിങിനിടെ വീഡിയോ ചിത്രീകരിക്കാന്‍ ശ്രമിച്ച മൂന്ന് യുവാക്കള്‍ അപകടത്തില്‍പ്പെട്ടു. നൈനിറ്റാളില്‍ നിന്നും കാലാധൂങിയിലേക്കുള്ള യാത്രാ മധ്യേ ബുധനാഴ്ചയാണ് ഇവര്‍ അപകടത്തില്‍പ്പെട്ടത്. ഒരാള്‍ സംഭവ സ്ഥലത്തു വച്ചു തന്നെ മരിക്കുകയും മറ്റു രണ്ടു പേര്‍ക്ക് ഗുരുതര പരിക്കേല്‍ക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്.

സൈനികനായ ബിരേന്ദര്‍ കന്‍വറാണ് മരണപ്പെട്ടത്. ബിരേന്ദറിന്റെ അനുജന്‍ സഞ്ജു കന്‍വറിനും സുഹൃത്ത് ദിപു ദാനിക്കുമാണ് പരിക്കേറ്റത്.

വീഡിയോ ചിത്രീകരിക്കാന്‍ ഉപയോഗിച്ച ഫോണ്‍ പോലീസ് കണ്ടെടുത്തു. വീഡിയോയില്‍ മൂന്നു പേരും സംസാരിച്ചിരിക്കുന്നതും ഡ്രൈവര്‍ ഇടക്കിടെ ഫോണില്‍ നോക്കുന്നതും കാണാം. ഇതിനിടെ നിയന്ത്രണം വിട്ട വാഹനം മലഞ്ചെരുവിലേക്ക് മറിഞ്ഞതാകാമെന്ന് പോലീസ് പറഞ്ഞു.

സെല്‍ഫി ഫോട്ടോകളും വീഡിയോകളും ചിത്രീകരിക്കാന്‍ ശ്രമിക്കുന്നതിന്റെ ഫലമായി അപകടങ്ങള്‍ ഏറിവരുന്നുണ്ട്. മഹാരാഷ്ട്രയിലെ മാത്തേരാനില്‍ 33 വയസുള്ള ഡല്‍ഹി സ്വദേശിനി സെല്‍ഫി എടുക്കാനുള്ള ശ്രമത്തിനിടെ കൊക്കയില്‍ വീണ് മരിച്ചത് ജൂണ്‍ 21നാണ്.

ഏറ്റവും കൂടുതല്‍ സെല്‍ഫി മരണങ്ങള്‍ ഇന്ത്യയിലാണെന്ന റിപ്പോര്‍ട്ടുകളേത്തുടര്‍ന്ന് ഗോവയിലെ 24 വിനോദ സഞ്ചാര കേന്ദ്രങ്ങള്‍ പോലീസ് സെല്‍ഫി നിരോധിത മേഖലകളായി പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുണ്ട്.

