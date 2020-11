മുംബൈ: നിതീഷ് കുമാറിനെ വീണ്ടും ബിഹാര്‍ മുഖ്യമന്ത്രിയാക്കുന്നത് സംസ്ഥാനത്തെ വോട്ടര്‍മാരെ അധിക്ഷേപിക്കുന്ന നടപടിയാണെന്ന് ശിവസേന. ജനവിധി അത്തരത്തിലുള്ളതാണോ എന്ന് സാമ്‌നയിലെ മുഖപ്രസംഗത്തില്‍ ശിവസേന ചോദിച്ചു.

ബിജെപിയും രാഷ്ട്രീയ ജനതാദളുമാണ് തിരഞ്ഞെടുപ്പില്‍ വിജയിച്ചത്. നിതീഷ് കുമാറിന്റെ ജനതാദള്‍ യുണൈറ്റഡിന് ജനപിന്തുണ ലഭിച്ചില്ല. ജനം തള്ളിക്കളഞ്ഞയാളെ വീണ്ടും മുഖ്യമന്ത്രിയായി സത്യപ്രതിജ്ഞ ചെയ്യിക്കുന്നത് മത്സരത്തില്‍ പരാജയപ്പെട്ടയാള്‍ക്ക് മെഡല്‍ നല്‍കുന്നതിന് തുല്യമാണെന്നും ശിവസേന പറയുന്നു. നിതീഷ് കുമാര്‍ മുഖ്യമന്ത്രി സ്ഥാനത്ത് തിരിച്ചെത്തിയാള്‍ അദ്ദേഹത്തിന് ബിജെപിയുടെ ആജ്ഞാനുസരണം പ്രവര്‍ത്തിക്കേണ്ടിവരും. മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ പൂര്‍ണ നിയന്ത്രണം ബിജെപിയുടെ കൈയിലായിരിക്കും.

തേജസ്വി യാദവ് വളര്‍ന്നുവരുന്ന നേതാവാണ്. ബിഹാറിന് മാത്രമല്ല രാജ്യത്തിനു മുഴവന്‍ തേജസ്വിയില്‍ പ്രതീക്ഷയുണ്ട്. ഒറ്റയ്ക്ക് പോരാടി അദ്ദേഹം വിജയം കൊയ്തു. സമ്പൂര്‍ണ വിജയം നേടാന്‍ അദ്ദേഹത്തിന് കഴിഞ്ഞില്ലായിരിക്കാം. എന്നാല്‍ അദ്ദേഹം പരാജയപ്പെട്ടില്ല. അദ്ദേഹം നടത്തിയ പോരാട്ടം ചരിത്രത്തിന്റെ ഭാഗമാകും. തേജസ്വി അല്‍പ്പംകൂടി കാത്തിരിക്കണമെന്നും, ഭാവി നിങ്ങളുടേതാണെന്നും ശിവസേന പറയുന്നു.

ഒവൈസിയുടെ എഐഎംഐഎമ്മിന്റെ സാന്നിധ്യം തിരഞ്ഞെടുപ്പില്‍ ബിജെപിക്ക് സഹായമായി. ഒവൈസിയുടെ സ്ഥാനാര്‍ഥികള്‍ ഉണ്ടായിരുന്നതുകൊണ്ടാണ് തേജസ്വിയുടെ ആര്‍ജെഡിക്കും മഹാസഖ്യത്തിനും 15 സീറ്റുകളെങ്കിലും നഷ്ടമായത്. ബിഹാറില്‍ നിര്‍ണായകമായതും തേജസ്വിക്ക് തിരിച്ചടിയായതും ആ 15 സീറ്റുകളാണ്. ലോക് ജനശക്തി പാര്‍ട്ടി നടത്തിയ വിഷ പ്രചാരണമാണ് ജെഡിയുവിന് 20 ഓളം സീറ്റുകള്‍ നഷ്ടപ്പെടുത്തിയത്. ജെ.ഡി(യു)വിനെതിരെ തേജസ്വി ഒരിക്കല്‍പ്പോലും വിഷം നിറച്ച പ്രചാരണം നടത്തിയിട്ടില്ല. പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദി ചിരാഗ് പാസ്വാനെതിരെ ഒരു വാക്കുപോലും പറഞ്ഞില്ല. ചിരാഗിന്റെ പാര്‍ട്ടി ഇപ്പോഴും എന്‍ഡിഎയുടെ ഭാഗമായി തുടരുകയാണെന്നും ശിവസേന ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നു.

