ന്യൂഡല്‍ഹി: മധ്യപ്രദേശ് കോണ്‍ഗ്രസില്‍ പ്രതിസന്ധി. പി.സി.സി പ്രസിഡന്റാക്കിയില്ലെങ്കില്‍ തനിക്ക് മറ്റ് വഴികള്‍ നോക്കേണ്ടി വരുമെന്ന് മുതിര്‍ന്ന നേതാവും മുന്‍ കേന്ദ്ര മന്ത്രിയുമായ ജ്യോതിരാദിത്യ സിന്ധ്യ നേതൃത്വത്തെ അറിയിച്ചതായാണ് റിപ്പോര്‍ട്ട്‌. വിഷയത്തില്‍ കടുത്ത പ്രതിഷേധത്തിലുള്ള സിന്ധ്യ ബി.ജെ.പി നേതൃത്വവുമായി ചര്‍ച്ചകള്‍ നടത്തിയതായും റിപ്പോര്‍ട്ടുകളുണ്ട്.

നിലവില്‍ മുഖ്യമന്ത്രി കമല്‍നാഥ് തന്നെയാണ് പി.സി.സി പ്രസിഡന്റ് സ്ഥാനവും വഹിക്കുന്നത്. നിയമസഭ തിരഞ്ഞെടുപ്പിന് ശേഷം പി.സി.സി പ്രസിഡന്റ് സ്ഥാനം കമല്‍നാഥ് ഒഴിയുമെന്ന് അഭ്യൂഹങ്ങളുണ്ടായിരുന്നെങ്കിലും അതുണ്ടായില്ല. പിന്നീട് ലോക്‌സഭ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് വന്നപ്പോഴും പി.സി.സി പ്രസിഡന്റ് സ്ഥാനം വിട്ടുനല്‍കാന്‍ കമല്‍നാഥ് തയ്യാറായിരുന്നില്ല.

നിയമസഭ തിരഞ്ഞെടുപ്പിലെ വിജയത്തിന് ശേഷം മുഖ്യമന്ത്രി സ്ഥാനം പ്രതീക്ഷിച്ച സിന്ധ്യക്ക് പി.സി.സി പ്രസഡന്റ് സ്ഥാനം ലഭിക്കാത്തതാണ് ഇപ്പോള്‍ പൊട്ടിത്തെറിയിലേക്ക് നയിച്ചിരിക്കുന്നത്. ലോക്‌സഭ തിരഞ്ഞെടുപ്പില്‍ സിന്ധ്യ തന്റെ കുടുംബത്തിന്റെ കോട്ടയായ ഗുണ മണ്ഡലത്തില്‍ നിന്ന് പരാജയപ്പെടുകയും ചെയ്തു. കമല്‍നാഥിന്റെ മകന്‍ നകുല്‍നാഥ് ഒഴികെയുള്ള സംസ്ഥാനത്തെ എല്ലാ ലോക്‌സഭ കോണ്‍ഗ്രസ് സ്ഥാനാര്‍ഥികളും പരാജയപ്പെട്ടിരുന്നു.

സിന്ധ്യ പി.സി.സി പ്രസിഡന്റ് സ്ഥാനം ഏറ്റെടുക്കാനുള്ള സമയം അതിക്രമിച്ചു എന്നാണ് സിന്ധ്യ അനുകൂലികള്‍ വാദിക്കുന്നത്. നിലവില്‍ സിന്ധ്യയെ അനുനയിപ്പിക്കാനായി മഹാരാഷ്ട്ര നിയമസഭ തിരഞ്ഞെടുപ്പിന്റെ സ്‌ക്രീനിങ് കമ്മറ്റി ചെയര്‍മാനായി അദ്ദേഹത്തെ പാര്‍ട്ടി നിയോഗിച്ചിരുന്നു. എന്നാല്‍ പി.സി.സി പ്രസിഡന്റ് സ്ഥാനം ലഭിക്കാതെ ഒരു ഒത്തുതീര്‍പ്പിനുമില്ലെന്നാണ് സിന്ധ്യയുടെ നിലപാട്. കമല്‍നാഥ് മന്ത്രിസഭയിലെ മന്ത്രിയായ ഇമര്‍തി ദേവിയെ പോലുള്ളവരും സിന്ധ്യ പ്രസിഡന്റാവണമെന്ന ആവശ്യവുമായി രംഗത്തെത്തിക്കഴിഞ്ഞു.

അതേസമയം സംസ്ഥാന കോണ്‍ഗ്രസ് ഘടകത്തിലെ സിന്ധ്യയുടെ മുഖ്യ എതിരാളിയായ ദിഗ്‌വിജയ് സിങ് സിന്ധ്യക്കെതിരെ കരുനീക്കവുമായി രംഗത്തെത്തിയിട്ടുണ്ട്. മുതിര്‍ന്ന കോണ്‍ഗ്രസ് നേതാവായിരുന്ന അര്‍ജുന്‍ സിങിന്റെ മകന്‍ അജയ് സിങിനെ മുന്‍നിര്‍ത്തിയാണ് ദിഗ്‌വിജയ് സിങിന്റെ നീക്കം. അജയ് സിങും പി.സി.സി പ്രസിഡന്റ് സ്ഥാനത്തിന് അവകാശവാദമുന്നയിച്ചുകഴിഞ്ഞു.

കമല്‍നാഥും ദ്വിഗ് വിജയ് സിങ്ങും ചേര്‍ന്ന് സിന്ധ്യ പക്ഷത്തെ ഒതുക്കുന്നതിലുള്ള അതൃപ്തിയാണ് കലാപക്കൊടി ഉയര്‍ത്താന്‍ ജ്യോതിരാദിത്യയെ പ്രകോപിപ്പിച്ചതെന്നാണ് സൂചന.

പ്രശ്‌നം ചര്‍ച്ചചെയ്യാന്‍ കോണ്‍ഗ്രസ് അധ്യക്ഷ സോണിയ ഗാന്ധിയെ കമല്‍നാഥ് വെള്ളിയാഴ്ച രാവിലെ കണ്ട് ചര്‍ച്ചനടത്തി

