ന്യൂഡല്‍ഹി: പ്രതിരോധ ഉത്പന്നങ്ങള്‍ ഇന്ത്യയില്‍ നിര്‍മിക്കുന്നതിനുള്ള നടപടികള്‍ സ്വീകരിക്കുമെന്ന് ധനമന്ത്രി നിര്‍മല സീതാരാമന്‍. സാമ്പത്തിക ഉത്തേജക പാക്കേജിന്റെ ഭാഗമായി പ്രതിരോധരംഗത്ത് പ്രധാനമായും മൂന്ന് പ്രഖ്യാപനങ്ങളാണ് ധനമന്ത്രി പ്രഖ്യാപിച്ചത്.

പ്രതിരോധ വകുപ്പിന് ആവശ്യമായ ആയുധങ്ങളില്‍ ചിലത് ഇന്ത്യയില്‍ നിര്‍മിക്കാനുള്ള നടപടികള്‍ സ്വീകരിക്കും. ഇതു പ്രകാരം ഇന്ത്യയില്‍ നിര്‍മിക്കാന്‍ സാധിക്കുന്ന ആയുധങ്ങളുടെ പട്ടിക തയ്യാറാക്കും. ഇവയുടെ ഇറക്കുമതിക്ക് നിരോധനം ഏര്‍പ്പെടുത്തും. ആദ്യഘട്ടത്തില്‍ നിര്‍മിക്കുന്ന ആയുധങ്ങളുടെ ഗുണനിലവാരത്തിനനുസരിച്ച് കൂടുതല്‍ ആയുധങ്ങളെ ഈ പട്ടികയിലേക്ക് കൂട്ടിച്ചേര്‍ക്കും. ഇത് ഇന്ത്യയുടെ പ്രതിരോധ ഉത്പന്നങ്ങളുടെ ചെലവില്‍ വലിയ കുറവ് വരുത്തും.

ഉത്പാദനം വര്‍ധിപ്പിക്കുന്നതിന്റെ ഭാഗമായി പ്രതിരോധരംഗത്തെ വിദേശനിക്ഷേപത്തിന്റെ പരിധി 49 ശതമാനത്തില്‍ നിന്നും 74 ശതമാനമായി ഉയര്‍ത്തും. വ്യക്തമായ സുരക്ഷാമാനദണ്ഡങ്ങളോടെ മാത്രമേ വിദേശനിക്ഷേപത്തിന് അനുമതി നല്‍കുകയുള്ളൂ.

നിലവില്‍ ബോര്‍ഡുകളായി പ്രവര്‍ത്തിക്കുന്ന ആയുധനിര്‍മാണ ഫാക്ടറികളെ കമ്പനികളാക്കി മാറ്റും. പ്രവര്‍നത്തനത്തിലെ സുതാര്യതയ്ക്കും മികച്ച മാനേജ്‌മെന്റിനും വേണ്ടിയാണ് ഈ നീക്കം. ബോര്‍ഡുകളെ സ്വകാര്യവത്കരിക്കുകയല്ല ഇതിലൂടെ ചെയ്യുന്നതെന്നും ധനമന്ത്രി വ്യക്തമാക്കി.

