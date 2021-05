പ്രയാഗ് രാജ്: മൂന്നോ നാലോ മാസത്തിനുള്ളില്‍ സംസ്ഥാനത്തെ എല്ലാവര്‍ക്കും പ്രതിരോധ കുത്തിവയ്പ്പ് നടത്താനുള്ള ക്രമീകരണങ്ങള്‍ ഏര്‍പ്പെടുത്തണമെന്ന് അലഹബാദ് ഹൈക്കോടതി ഉത്തര്‍പ്രദേശ് സര്‍ക്കാരിന് നിര്‍ദേശം നല്‍കി. ടെന്‍ഡറിലൂടെ വാക്‌സിന്‍ ലഭ്യമാക്കുന്നത് ദീര്‍ഘകാലമെടുക്കുന്ന പ്രക്രിയയാണെന്ന് നിരീക്ഷിച്ചുകൊണ്ടായിരുന്നു കോടതിയുടെ നിര്‍ദേശം.

വാക്‌സിനുകള്‍ ഉടനടി ലഭ്യമാക്കുന്നത് ഉറപ്പാക്കാന്‍ നടപടിയെടുക്കണമെന്നും എന്നാലേ യുപിയിലെ മുഴുവന്‍ ജനതയ്ക്കും മൂന്നോ നാലോ മാസത്തിനുള്ളില്‍ വാക്‌സിന്‍ ഡോസ് സ്വീകരിക്കാനാവൂ എന്നും കോടതി നിരീക്ഷിച്ചു. കോവിഡിനെതിരായ സംസ്ഥാന സര്‍ക്കാരിന്റെ തയ്യാറെടുപ്പ് സംബന്ധിച്ച് പൊതുതാത്പര്യ ഹര്‍ജിയില്‍ വാദം കേള്‍ക്കുന്നതിനിടെയായിരുന്നു കോടതിയുടെ നിര്‍ദേശം.

വാക്‌സിനുകള്‍ വാങ്ങി സംഭരിക്കുന്നതടക്കമുള്ള പദ്ധതിയെക്കുറിച്ച് വിശദീകരിക്കുന്ന സത്യവാങ്മൂലം അടുത്ത ദിവസം വാദം കേള്‍ക്കുമ്പോള്‍ സമര്‍പ്പിക്കണം. സംസ്ഥാനത്തൊട്ടാകെയുള്ള ഗ്രാമീണ, നഗരപ്രദേശങ്ങളില്‍ കോവിഡ് വ്യാപനം തടയാനുള്ള സര്‍ക്കാരിന്റെ കര്‍മ്മപദ്ധതി മുന്നോട്ടുവയ്ക്കണമെന്നും ഹൈക്കോടതി സംസ്ഥാന സര്‍ക്കാരിനോട് ആവശ്യപ്പെട്ടു.

പോലീസ് പിടികൂടിയ ജീവന്‍രക്ഷാ മരുന്നുകള്‍, പള്‍സ് ഓക്‌സിമീറ്ററുകള്‍, ഓക്‌സിജന്‍ സിലിണ്ടറുകള്‍ തുടങ്ങിയവ എത്രയും പെട്ടെന്ന് വിട്ടുനല്‍കി ഒരാഴ്ചയ്ക്കുള്ളില്‍ ഉപയോഗപ്പെടുത്താനുള്ള നടപടി സ്വീകരിക്കണം. ഒപ്പം ഭിന്ന ശേഷിക്കാര്‍ക്ക് വാക്‌സിനേഷന്‍ നല്‍കാനുള്ള പദ്ധതി ആവിഷ്‌കരിക്കാനുള്ള നിർദേശവും കോടതി സർക്കാരിനു മുന്നിൽ വെച്ചു.

അടുത്ത വാദം കേള്‍ക്കുന്നതിനായി മെയ് 11 ന് കോടതി ചേരും.

