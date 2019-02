ശ്രീനഗര്‍: രാജ്യം ഞെട്ടിയ പുല്‍വാമ ഭീകരാക്രമണം കഴിഞ്ഞ് 48 മണിക്കൂര്‍ തികയുന്നതിന് മുമ്പേ സ്‌ഫോടകവസ്തു നിര്‍വീര്യമാക്കുന്നതിനിടെയുണ്ടായ സ്‌ഫോടനത്തില്‍ സൈനിക ഓഫീസര്‍ കൊല്ലപ്പെട്ടു. ജമ്മു കശ്മീരിലെ രജൗരിയില്‍ നൗഷീര സെക്ടറിലാണ് സംഭവം. കൂടുതല്‍ വിവരങ്ങള്‍ പുറത്തുവന്നിട്ടില്ല.

എന്‍ജിനീയറിങ് വിഭാഗത്തിലെ മേജര്‍ റാങ്കിലുള്ള ഓഫീസറാണ് കൊല്ലപ്പെട്ടത്. നിയന്ത്രണ രേഖയില്‍നിന്നും ഒന്നര കിലോമീറ്റര്‍ മാറി ഇന്ത്യന്‍ മേഖലയില്‍ ഉണ്ടായിരുന്ന സ്‌ഫോടകവസ്തു നിര്‍വീര്യമാക്കുന്നതിനിടെയായിരുന്നു ദുരന്തം.

നിയന്ത്രണരേഖയില്‍ പാകിസ്താനില്‍നിന്നുള്ള നുഴഞ്ഞുകയറ്റക്കാര്‍ സ്‌ഫോടക വസ്തുക്കള്‍ നിക്ഷേപിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് അതിര്‍ത്തി രക്ഷാ സേന പറഞ്ഞു. സൈന്യം കണ്ടെടുത്ത ഐ.ഇ.ഡി (ഇംപ്രൊവൈസ്ഡ് എക്‌സ്‌പ്ലോസീവ് ഡിവൈസ്) നിര്‍വീര്യമാക്കുന്നതിനിടെയാണ് അപകടമുണ്ടായതെന്ന് സൈനിക വൃത്തങ്ങള്‍ വ്യക്തമാക്കി.

വ്യാഴാഴ്ചയാണ് ജമ്മു - ശ്രീനഗര്‍ ദേശീയ പാതയില്‍ പുല്‍വാമ ജില്ലയിലെ അവന്തിപുരയില്‍ സൈനിക വാഹന വ്യൂഹത്തന് നേരെ ചാവേര്‍ നടത്തിയ ആക്രമണത്തില്‍ 40 സി.ആര്‍.പി.എഫ് ജവാന്‍മാര്‍ കൊല്ലപ്പെട്ടത്. പാകിസ്താന്‍ ആസ്ഥാനമാക്കി പ്രവര്‍ത്തിക്കുന്ന ജെയ്‌ഷെ മുഹമ്മദ് എന്ന തീവ്രവാദ സംഘടനയാണ് ആക്രമണത്തിന്റെ ഉത്തരവാദിത്തം ഏറ്റെടുത്തത്.

സംഭവത്തിന് പിന്നാലെ ലോകരാജ്യങ്ങള്‍ അക്രമത്തെ അപലപിച്ചു. ഡല്‍ഹിയില്‍ ചേര്‍ന്ന സര്‍വകക്ഷിയോഗം സൈന്യത്തിന് എല്ലാവിധ പിന്തുണയും പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുണ്ട്.

