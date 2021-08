ഷിംല: മണ്ണിടിച്ചിലിനെത്തുടര്‍ന്ന് ഹിമാചലില്‍ ചിനാബ്‌ നദിയുടെ ഒഴുക്ക് തടസപ്പെട്ടു. വെള്ളിയാഴ്ച രാവിലെ ലാഹുല്‍ സ്പിറ്റിയിലെ നാല്‍ഡ ഗ്രാമത്തിന് സമീപമുള്ള പര്‍വത താഴ്‌വാരത്തിലാണ് മണ്ണിടിച്ചിലുണ്ടായത്.

മലയുടെ ഒരുഭാഗം ഒന്നാകെ ഇടിഞ്ഞ് ചിനാബ്‌ നദിയിലേക്ക് പതിക്കുകയായിരുന്നു. ഇതിന്റെ ദൃശ്യങ്ങളും പുറത്തുവന്നിട്ടുണ്ട്. അപകടത്തില്‍ ജീവഹാനിയോ മറ്റു നാശനഷ്ടങ്ങളോ ഉണ്ടായതായി റിപ്പോര്‍ട്ട് ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ടില്ല.

അതേസമയം നദിയുടെ സ്വാഭാവിക ഒഴുക്ക് തടസപ്പെട്ടതോടെ സമീപ പ്രദേശങ്ങളിലേക്ക് വെള്ളം കയറി വലിയ തടാകം രൂപപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്.

പ്രദേശത്തെ സാഹചര്യം വിലയിരുത്താന്‍ ജില്ലാ ഭരണകൂടം ഹെലികോപ്റ്ററില്‍ നിരീക്ഷണം നടത്തി. മുന്‍കരുതല്‍ നടപടിയെന്ന നിലവില്‍ സമീപവാസികളെ സുരക്ഷിത ഇടങ്ങളിലേക്ക് മാറ്റിപാര്‍പ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. ദുരന്ത നിവാരണ സേനയേയും പ്രദേശത്ത് വ്യന്യസിച്ചിട്ടുണ്ട്.

Flow of Chenab river blocked due to massive landslide near Nalda in Lahaul Spiti.Population in 11 villages being shifted to safer place fearing river in water level due to landslide ,debris pic.twitter.com/lnvlMrQthQ