ന്യൂഡല്‍ഹി: ഇന്ത്യ- പാകിസ്താന്‍ അതിര്‍ത്തിയില്‍ പാക്ക് ആര്‍മി സ്‌നൈപ്പര്‍മാരില്‍ നിന്നുള്ള അപ്രതീക്ഷിത ആക്രമത്തില്‍ നിന്ന് രക്ഷ നേടാന്‍ ഇന്ത്യന്‍ സൈന്യത്തിന് ബുള്ളറ്റ് പ്രൂഫ് ജാക്കറ്റുകള്‍ വികസിപ്പിച്ച് ഇന്ത്യന്‍ ആര്‍മി മേജര്‍ അനൂപ് മിശ്രയ്ക്ക് ആര്‍മി ഡിസൈന്‍ ബ്യൂറോയുടെ എക്‌സലന്‍സ് അവാര്‍ഡ്. ആര്‍മി ടെക്‌നോളജി സെമിനാറില്‍ വെച്ച് നടന്ന ചടങ്ങില്‍ കരസേനാ മേധാവി ബിപിന്‍ റാവത്ത് അനൂപ് മിശ്രയ്ക്ക് അവാര്‍ഡ് സമ്മാനിച്ചു.

'സര്‍വത്ര' എന്ന ഈ ബുള്ളറ്റ് പ്രൂഫ് ജാക്കറ്റ് മാരകമായ സ്‌നിപ്പര്‍ റൈഫിളുകളില്‍ നിന്നു പോലും സംരക്ഷണം നല്‍കുന്നതാണ്. പുണെയിലെ മിലിട്ടറി എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോളേജിലാണ് ഈ ബുള്ളറ്റ് പ്രൂഫ് ജാക്കറ്റുകള്‍ നിര്‍മിച്ചിരിക്കുന്നത്.

Maj Anoop Mishra has been awarded Army Design Bureau Excellence Award by the Army Chief for indigenously developing Sarvatra bullet proof jacket that can provide protection from sniper rifle bullets.The project was undertaken after a no. of sniper incidents on LoC&Kashmir valley. pic.twitter.com/8Tbeh6D7Re