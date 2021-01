കൊല്‍ക്കത്ത: യുഎസ് പാര്‍ലമെന്റ് മന്ദിരമായ കാപ്പിറ്റോളിന് നേരെ നടന്ന ആക്രമണത്തിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തില്‍ യുഎസ് പ്രസിഡന്റ് ഡൊണാള്‍ഡ് ട്രംപിന് ഫെയ്‌സ്ബുക്കും ട്വിറ്ററുമടക്കം വിവിധ സാമൂഹിക മാധ്യമങ്ങള്‍ വിലക്കേര്‍പ്പെടുത്തിയിരുന്നു. വിദ്വേഷ പ്രചാരകര്‍ക്കെതിരെ സമാനമായ നടപടി ഇന്ത്യയില്‍ എന്ന് നടത്തുമെന്ന ചോദ്യവുമായി രംഗത്തെത്തിയിരിക്കുകയാണ് തൃണമൂല്‍ കോണ്‍ഗ്രസ് എംപി മഹുവ മൊയ്ത്ര. ഫെയ്‌സ്ബുക്ക് മേധാവി സക്കര്‍ബര്‍ഗിനോടാണ് മെഹുവയുടെ ചോദ്യം.

'ആക്രണത്തെ പ്രചോദിപ്പിക്കാന്‍ ഫെയ്‌സ്ബുക്കും ഇന്‍സ്റ്റഗ്രാമും ഉപയോഗിച്ചതിന് ഡൊണാള്‍ഡ് ട്രംപിനെ അനിശ്ചിതമായി വിലക്കിയിരിക്കുകയാണ്. ഇന്ത്യയിലെ വിദ്വേഷ/വ്യാജ വാര്‍ത്താ പ്രചാരകര്‍ക്കെതിരെ സമാന നടപടികള്‍ നമുക്ക് എപ്പോള്‍ പ്രതീക്ഷിക്കാം? മിസ്റ്റര്‍ സക്കര്‍ബര്‍ഗ്, അതോ നിങ്ങളുടെ ബിസിനസ് സാധ്യതകളാണോ അതിനേക്കാള്‍ പ്രധാനം' തൃണമൂല്‍ എംപി ട്വിറ്ററിലൂടെ ആരാഞ്ഞു.

ഇന്ത്യയിലെ ഭരണകക്ഷിക്കു വേണ്ടി ഫെയ്‌സ്ബുക്ക് വിദ്വേഷ പ്രചാരണം തടയേണ്ട നയത്തില്‍ വിട്ടുവീഴ്ച ചെയ്തുവെന്ന് വാള്‍ സ്ട്രീറ്റ് ജേണലില്‍ റിപ്പോര്‍ട്ട് വന്നിരുന്നു. ഇതിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തില്‍ കൂടിയാണ് മഹുവ മൊയ്ത്രയുടെ ട്വീറ്റ്.

Facebook/instagram ban Trump indefinitely for using platform to incite violence



When can we expect the same standards & action against hate/fake news mongerers in India, Mr. Zuckerberg?



Or are the risks to your business too great?