ന്യൂഡല്‍ഹി: ലോക്‌സഭാ സമ്മേളനത്തില്‍ ബിജെപിക്കെതിരെ ആഞ്ഞടിച്ച ബംഗാളില്‍നിന്നുള്ള തൃണമൂല്‍ എംപി മഹുവ മോയിത്ര വാര്‍ത്തകളില്‍ ഇടംനേടിയിരുന്നു. പ്രസംഗത്തിലെ അവര്‍ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളില്‍ ചിലത് കോപ്പിയടിച്ചതാണെന്ന (പ്ലേജിയറിസം) ആരോപണം സോഷ്യല്‍ മീഡിയയില്‍ ഉയര്‍ന്നിരുന്നു. എന്നാല്‍ ഇത്തരം ആരോപണങ്ങള്‍ക്കെതിരെ രംഗത്തെത്തിയിരിക്കുകയാണ് മഹുവ മോയിത്ര. ബിജെപിയുടെ ട്രോള്‍ സൈന്യവും ഭരണപക്ഷത്തോട് വിധേയത്വം പുലര്‍ത്തുന്ന ചില മാധ്യമങ്ങളുമാണ് അടിസ്ഥാനരഹിതമായ ഇത്തരം ആരോപണത്തിനു പിന്നിലെന്ന് അവര്‍ ആരോപിച്ചു.

രാജ്യത്ത് ഫാസിസത്തിന്റെ ലക്ഷണങ്ങള്‍ പ്രകടമാണെന്ന് ആരോപിച്ച മഹുവ മോയിത്ര, ഇതിന്റെ ഏഴ് ലക്ഷണങ്ങളും തന്റെ പ്രസംഗത്തിനിടയില്‍ ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചിരുന്നു. ഇത് പിന്നീട് സോഷ്യല്‍മീഡിയയില്‍ ഏറെ ചര്‍ച്ചചെയ്യപ്പെടുകയും ചെയ്തു. ഈ ഏഴ് ലക്ഷണങ്ങള്‍ ഡൊണാള്‍ഡ് ട്രംപിന്റെ ഭരണത്തിലുള്ള അമേരിക്കയെ മുന്‍നിര്‍ത്തി ഒരു അമേരിക്കന്‍ മാസികയില്‍ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചുവന്നതാണെന്നും ഇത് മോഷ്ടിച്ചാണ് മോയിത്ര പ്രസംഗിച്ചതെന്നുമായിരുന്നു ആരോപണം. ഈ ആരോപണത്തിന് കാര്യകാരണ സഹിതം മറുപടി നല്‍കിയിരിക്കുകയാണ് ഇപ്പോള്‍ മഹുവ മോയിത്ര.

എവിടെനിന്ന് എടുത്തു എന്നു വ്യക്തമാക്കാതെ മറ്റൊരാളുടെ വാചകങ്ങളോ ആശയമോ പകര്‍ത്തുന്നതാണ് പ്ലേജിയറിസമെന്നും താന്‍ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളുടെ ഉറവിടം പ്രസംഗത്തില്‍ വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നെന്നും മഹുവ മോയിത്ര പറഞ്ഞു. അമേരിക്കയിലെ ഹോളൊകൊസ്റ്റ് മ്യൂസിയത്തില്‍ പ്രദര്‍ശിപ്പിച്ചിട്ടുള്ള പോസ്റ്ററില്‍ വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുള്ള ഫാസിസത്തിന്റെ പ്രാരംഭ ലക്ഷണങ്ങളാണ് പ്രസംഗത്തില്‍ ഉദ്ധരിച്ചത്. ഫാസിസത്തിന്റെ 14 ലക്ഷണങ്ങളെക്കുറിച്ച് രാഷ്ട്രീയ സൈദ്ധാന്തികനായ ഡോ. ലോറന്‍സ് ഡബ്ല്യു. ബ്രിറ്റ് ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയതാണിത്. ഇതില്‍ ഏഴ് ലക്ഷണങ്ങള്‍ ഇന്ത്യയുടെ സാഹചര്യത്തില്‍ പ്രസക്തമാണെന്ന് വ്യക്തമാക്കുകയും അവയെക്കുറിച്ച് വിശദീകരിക്കുകയുമായിരുന്നു തന്റെ പ്രസംഗത്തില്‍ ചെയ്തതെന്നും അവര്‍ പറഞ്ഞു.

'ഹൃദത്തില്‍നിന്നാണ് ഞാന്‍ പ്രസംഗിച്ചത്. ഓരോ ഇന്ത്യക്കാരും അവരുടെ ഹൃദയത്തില്‍നിന്നെന്നപോലെയാണ് ആ പ്രസംഗം പങ്കുവെച്ചതും. ചിലര്‍ എന്നെ ബന്ധനത്തിലാക്കാന്‍ വരുന്നുണ്ട്. അതിന് നിങ്ങളുടെ പക്കലുള്ള വിലങ്ങുകള്‍ മതിയാവുമെന്ന് കരുതുന്നുണ്ടോ?'- അവര്‍ ചോദിച്ചു.

ദേശീയതയുടെ ആധിക്യം, മനുഷ്യാവകാശ ലംഘനം, മാധ്യമങ്ങളുടെ വിധേയത്വം, ദേശ സുരക്ഷയുടെ അതിപ്രസരം, മതത്തിന്റെയും ഭരണകൂടത്തിന്റെയും കൂടിക്കുഴയല്‍, ബുദ്ധിജീവികളോടും കലകളോടുമുള്ള അവജ്ഞയും പുച്ഛവും, ഇലക്ടറല്‍ സംവിധാനത്തിന്റെ സ്വാതന്ത്ര്യം തകര്‍ക്കപ്പെടല്‍ എന്നീ ഫാസിസത്തിന്റെ പ്രാരംഭ ലക്ഷണങ്ങള്‍ ഇന്ത്യയില്‍ പ്രകടമാണെന്നാണ് അവര്‍ ലോക്‌സഭയില്‍ പ്രസംഗിച്ചത്. ഇത് പിന്നീട് സോഷ്യല്‍ മീഡിയയില്‍ വലിയതോതില്‍ പ്രചരിക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു.

#WATCH TMC MP Mahua Moitra responds to media on allegations that her maiden speech in Parliament was plagiarized, quotes American commentator Martin Longman's tweet "right-wing a**holes seem to be similar in every country." pic.twitter.com/dU8UDMBirP