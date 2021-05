ന്യൂഡല്‍ഹി: രണ്ട് മക്കളില്‍ കൂടുതലുള്ളവര്‍ക്ക് പഞ്ചായത്ത് തിരഞ്ഞെടുപ്പില്‍ മത്സരിക്കാന്‍ വിലക്ക് കല്‍പിക്കുന്ന ലക്ഷദ്വീപ് അഡ്മിനിസ്‌ട്രേറ്ററുടെ നിയമനിര്‍മാണത്തിനെതിരെ തൃണമൂല്‍ കോണ്‍ഗ്രസ് എം.പി. മഹുവാ മോയിത്ര. ട്വിറ്ററിലൂടെയാണ് മഹുവയുടെ പ്രതികരണം.

മൂന്നുമക്കള്‍ വീതമുള്ള നിരവധിപേരില്‍ ഉള്‍പ്പെടുന്നവരാണ് നിലവിലെ പ്രതിരോധമന്ത്രിയും വിദേശകാര്യമന്ത്രിയും റോഡ് ഗതാഗത മന്ത്രിയും. അപ്പോള്‍ എങ്ങനെയാണ് രണ്ട് മക്കളില്‍ കൂടുതലുള്ളത് ലക്ഷദ്വീപിലെ പഞ്ചായത്ത് തിരഞ്ഞെടുപ്പില്‍ മത്സരിക്കുന്നത് അയോഗ്യതയാക്കുന്ന കരടു നിയമം അവതരിപ്പിക്കാന്‍ ബി.ജെ.പി. അഡ്മിനിസ്‌ട്രേറ്റര്‍ക്ക് സാധിക്കുക- മഹുവ ആരാഞ്ഞു.

Current Union Ministers of Defence, External Affairs & Road Transport among many w/ 3 children each



So how does @BJP administrator introduce draft regulation for Lakshwadeep disqualifying panchayat members w/ more than 2 children?