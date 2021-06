ന്യൂഡല്‍ഹി: മഹാത്മാ ഗാന്ധിയുടെ പൗത്രി ഇളാ ഗാന്ധിയുടെ മകള്‍ ആഷിഷ് ലത റാംഗോബി(56)ന് തട്ടിപ്പ് കേസില്‍ ദക്ഷിണാഫ്രിക്കയില്‍ തടവ് ശിക്ഷ. 3.22കോടി രൂപ (60 ലക്ഷം റാന്‍ഡ്)യുടെ തട്ടിപ്പ് നടത്തുകയും വ്യാജരേഖ ചമയ്കുകയും ചെയ്ചുവെന്ന കേസില്‍ ഇവര്‍ കുറ്റക്കാരിയാണെന്ന് കണ്ടെത്തിയ ദക്ഷിണാഫ്രിക്കയിലെ ഡര്‍ബന്‍ കോടതിയാണ് ഏഴ് വര്‍ഷം തടവ് ശിക്ഷ വിധിച്ചത്. ഇറക്കുമതി തീരുവ നല്‍കാനും മറ്റ് ചെലവുകള്‍ക്കുമായി വ്യാജ രേഖ നല്‍കി പണം തട്ടിയെന്നാണ് ഇവര്‍ക്കെതിരായ പരാതി.

ഇല്ലാത്ത ചരക്കിന്റെ പേരില്‍ എസ്.ആര്‍.മഹാരാജ് എന്ന വ്യവസായില്‍നിന്ന് ഇറക്കുമതി തീരുവ നല്‍കാനും മറ്റ് ചെലവുകള്‍ക്കുമായി വ്യാജ രേഖ നല്‍കി പണം തട്ടിയെന്നാണ് പരാതിയെന്ന് വാര്‍ത്താ ഏജന്‍സിയായ പിടിഐ റിപ്പോര്‍ട്ട് ചെയ്തു. ചരക്കുകൾ ഇന്ത്യയില്‍ നിന്ന് കയറ്റി അയക്കുന്നുണ്ടെന്ന് ബോധ്യപ്പെടുത്താന്‍ ഇവര്‍ വ്യാജ ഇന്‍വോയ്സുകളും രേഖകളും നല്‍കിയെന്നും പ്രൊസിക്യൂഷന്‍ കോടതിയെ അറിയിച്ചു.



വസ്ത്രം, ചെരുപ്പ്. ലിനന്‍ തുടങ്ങിയവ വ്യാപാരം നടത്തുന്ന ന്യൂ ആഫ്രിക്ക അലയന്‍സിന്റെ ഡയറക്ടറായ എസ്ആര്‍ മഹാരാജിനെ 2015ലാണ് ലത പരിചയപ്പെടുന്നത്. ദക്ഷിണാഫ്രിക്കന്‍ ഹോസ്പിറ്റല്‍ ഗ്രൂപ്പായ നെറ്റ്‌കെയറിനായി മൂന്ന് കണ്ടെയിന്‍മെന്റുകള്‍ ഇറക്കുമതി ചെയ്യുന്നതായി അവര്‍ മഹാരാജിനോട് പറഞ്ഞിരുന്നു. കസ്റ്റംസ് നികുതി നല്‍കാനും ഇറക്കുമതി ചെലവിനുമായി പണം ആവശ്യമുണ്ടെന്നും മഹാരാജിനോട് അറിയിക്കുകയായിരുന്നു.

62 ലക്ഷം റാന്‍ഡാണ് ആവശ്യപ്പെട്ടതെന്ന് നാഷണല്‍ പ്രോസിക്യൂട്ടിങ് അതോറിറ്റി വക്താവ് പറഞ്ഞു. മഹാരാജിനെ വിശ്വസിപ്പിക്കുന്നതിനായി ചരക്കുകളുടെ ഇന്‍വോയിസും പര്‍ച്ചേസ് ഓഡറും മറ്റും കാണിക്കുകയും ചെയ്തു. തുടര്‍ന്ന് ഇയാള്‍ പണം നല്‍കി. എന്നാല്‍ പരിശോധനയില്‍ ഇവര്‍ നല്‍കിയ രേഖകള്‍ വ്യാജമാണെന്ന് മനസ്സിലായതിനെ തുടര്‍ന്നാണ് മഹാരാജ് പരാതി നല്‍കിയത്.

ഇളാ ഗാന്ധിയുടെയും മേവാ റാംഗോബിന്ദിന്റെയും മകളാണ് ആഷിഷ് ലത റാംഗോബിന്‍. ഇന്റര്‍നാഷണല്‍ സെന്റര്‍ ഫോര്‍ നോണ്‍ വയലന്‍സ് എന്ന എന്‍ജിഒയുടെ എക്സിക്യൂട്ടീവ് ഡയറക്ടറാണ് ലത റാംഗോബിന്‍. 50000 റാന്‍ഡ് കോടതിയില്‍ കെട്ടിവെച്ച് ലത റാംഗോബിന്‍ ജാമ്യത്തില്‍ പുറത്തിറങ്ങി.

Content Highlights: Mahatma Gandhi's great-granddaughter jailed for 7 years in Rs 3.22 crore fraud case in South Africa