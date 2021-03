മുംബൈ: മഹാരാഷ്ട്രയിലെ പുതിയ കോവിഡ് രോഗികളുടെ എണ്ണത്തില്‍ നേരിയ കുറവ്. 24,645 പേര്‍ക്കാണ് സംസ്ഥാനത്ത് പുതുതായി രോഗബാധ സ്ഥിരീകരിച്ചത്. ഞായറാഴ്ച മഹാരാഷ്ട്രയില്‍ 30,535 പേര്‍ക്കാണ് കോവിഡ് സ്ഥിരീകരിച്ചത്. ഇതുമായി താരതമ്യം ചെയ്യുമ്പോള്‍ ആശ്വാസം നല്‍കുന്നതാണ് തിങ്കളാഴ്ചത്തെ കണക്ക്. അതിനിടെ, സംസ്ഥാനത്ത് 58 മരണംകൂടി തിങ്കളാഴ്ച റിപ്പോര്‍ട്ടു ചെയ്തു. ഇതോടെ ആകെ മരണം 53,457 ആയെന്ന് ആരോഗ്യ മന്ത്രാലയം വ്യക്തമാക്കി.

2234330 പേരാണ് സംസ്ഥാനത്ത് ഇതുവരെ രോഗമുക്തി നേടിയത്. തലസ്ഥാന നഗരമായ മുംബൈയിലും പുതിയ രോഗികളുടെ എണ്ണത്തില്‍ കുറവ് രേഖപ്പെടുത്തി. 3262 പേര്‍ക്കാണ് പുതുതായി രോഗബാധ സ്ഥിരീകരിച്ചത്. പത്തുപേര്‍കൂടി മരിച്ചതോടെ മുംബൈയിലെ ആകെ മരണം 11,596 ആയി.

Chief Minister is very worried about the situation in the State. He has requested people to behave responsibly to avoid COVID, otherwise, the government will have to resort to imposing a lockdown. People must adhere to the guidelines: Maharashtra Health Minister, Rajesh Tope pic.twitter.com/9TrBRDMAuO