മുംബൈ: കൊറോണ വൈറസ് വ്യാപകമായ പശ്ചാത്തലത്തില്‍ മഹാരാഷ്ട്ര സര്‍ക്കാര്‍ ഓഫീസുകള്‍ അടച്ചിടുന്നു. ഏഴുദിവസത്തേക്കാണ് ഓഫീസുകള്‍ അടച്ചിടുന്നത്. അടിയന്തിര സേവനങ്ങള്‍ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന ഓഫീസുകള്‍ മാത്രമെ ഈ ദിവസങ്ങളില്‍ പ്രവര്‍ത്തിക്കൂ. ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കുറിപ്പ് മഹാരാഷ്ട്ര സര്‍ക്കാര്‍ പുറത്തിറക്കി.

കൊറോണ വ്യാപനം തടയാന്‍ ലക്ഷ്യമിട്ട് മുഖ്യമന്ത്രി ഉദ്ധവ് താക്കറെയുടെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള മഹാരാഷ്ട്ര സര്‍ക്കാര്‍ മുംബൈ പ്രാദേശിക ട്രെയിന്‍ സര്‍വീസുകള്‍ താല്‍ക്കാലികമായി നിര്‍ത്തിവെച്ചിരിക്കുകയാണ്.

മഹാരാഷ്ട്രയില്‍ ഇതുവരെ 39 പേര്‍ക്ക് കൊറോണ ബാധ സ്ഥിരീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്.

