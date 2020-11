മുംബൈ: മഹാരാഷ്ട്രയിൽ കോവിഡ് സാഹചര്യത്തിൽ അടച്ചിട്ട സിനിമ തീയേറ്ററുകൾ വ്യാഴാഴ്ച മുതൽ തുറക്കും. കൺടെയ്ൻമെന്റ് സോണുകൾക്ക് പുറമേയുള്ള പ്രദേശങ്ങളിലെ തീയേറ്ററുകളിൽ 50 ശതമാനം ആളുകളെ പ്രവേശിപ്പിച്ച് പ്രവർത്തിക്കാനാണ് സംസ്ഥാന സർക്കാർ അനുമതി നൽകിയത്.

സാമൂഹിക അകലം പാലിക്കുന്നത് ഉൾപ്പെടെയുള്ള കോവിഡ് മാർഗനിർദേശങ്ങൾ കർശനമായി പാലിച്ച് പ്രവർത്തിക്കാനാണ് നിർദേശം. തീയേറ്റർ, മൾട്ടിപ്ലക്സുകൾക്കുള്ളിൽ ഭക്ഷണ സാധനങ്ങൾ അനുവദിക്കില്ലെന്നും സർക്കാർ ഉത്തരവിൽ പറയുന്നു,.

അൺലോക്കിന്റെ ഭാഗമായി രാജ്യത്തെ തീയേറ്ററുകൾ ഒക്ടോബർ 15 മുതൽ തുറക്കാമെന്ന് നേരത്തെ കേന്ദ്രസർക്കാർ മർഗനിർദേശം പുറത്തിറക്കിയിരുന്നു.

