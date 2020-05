മുംബൈ: ആഭ്യന്തര വിമാന സര്‍വീസുകള്‍ പുനരാരംഭിക്കാന്‍ അനുവദിക്കില്ലെന്ന നിലപാടില്‍നിന്ന് പിന്മാറി മഹാരാഷ്ട്രാ.

മുംബൈയില്‍നിന്നുള്ളതും അവിടേക്കുള്ളതുമായ 25 വിമാന സര്‍വീസുകള്‍ക്ക് തിങ്കളാഴ്ച അനുമതി നല്‍കുമെന്ന് സംസ്ഥാന മന്ത്രി നവാബ് മാലിക്ക് വ്യക്തമാക്കി. ആഭ്യന്തര വിമാന സര്‍വീസുകള്‍ തുടങ്ങാന്‍ ഇനിയും സാവകാശം വേണമെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി ഉദ്ധവ് താക്കറെ പ്രഖ്യാപിച്ചിന് പിന്നാലെയാണ് പുതിയ തീരുമാനം പുറത്തുവന്നത്. രാജ്യത്ത് ഏറ്റവുമധികം കൊറോണ വൈറസ് ബാധിതരുള്ളത് മഹാരാഷ്ട്രയിലാണ്. രാജ്യത്തെ 1,31,868 കോവിഡ്-19 ബാധിതരില്‍ 47,190 പേരും മഹാരാഷ്ട്രയിലാണ്.

സംസ്ഥാന ചീഫ് സെക്രട്ടറിയോടും മറ്റ് ഏജന്‍സികളോടും ആലോചിച്ച ശേഷമാണ് മുംബൈ വിമാനത്താവളത്തില്‍ 25 ആഭ്യന്തര സര്‍വീസുകള്‍ക്ക് അനുമതി നല്‍കാന്‍ തീരുമാനിച്ചതെന്ന് മന്ത്രി നവാബ് മാലിക്ക് പറഞ്ഞു. മുംബൈയില്‍ നിന്നുള്ള ആഭ്യന്തര വിമാന സര്‍വീസുകളുടെ എണ്ണം വരും ദിവസങ്ങളില്‍ വര്‍ധിപ്പിക്കുമെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട്.

നരേന്ദ്ര മോദി സര്‍ക്കാര്‍ ഒന്നിനു പിറകെ ഒന്നായി പ്രഖ്യാപനങ്ങള്‍ നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. സംസ്ഥാനങ്ങളോട് ചര്‍ച്ച നടത്താതെയാണ് പ്രഖ്യാപനങ്ങളെന്നും അദ്ദേഹം വിമര്‍ശിച്ചു.

ആഭ്യന്തര വിമാന സര്‍വീസുകള്‍ പുനരാരംഭിക്കുന്നതിനുള്ള തയ്യാറെടുപ്പുകള്‍ പൂര്‍ത്തിയാക്കാന്‍ സംസ്ഥാനത്തിന് കൂടുതല്‍ സാവകാശം വേണമെന്ന് കേന്ദ്ര വ്യോമയാനമന്ത്രി ഹര്‍ദീപ് സിങ് പുരിയെ അറിയിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി ഉദ്ധവ് താക്കറെ ഞായറാഴ്ച ഉച്ചകഴിഞ്ഞ് പറഞ്ഞിരുന്നു. അടിയന്തര ആവശ്യങ്ങള്‍ക്കുള്ള വിമാനങ്ങള്‍ക്ക് മാത്രമെ തത്കാലം അനുമതി നല്‍കൂവെന്നും മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ഓഫീസ് ട്വീറ്റ് ചെയ്തിരുന്നു.

ആഭ്യന്തര വിമാന സര്‍വീസുകള്‍ പുനരാരംഭിക്കുന്നതിന് മുംബൈ വിമാനത്താവളത്തെ സമയമെടുത്ത് സജ്ജമാക്കേണ്ടതുണ്ട്. വിമാനത്താവളങ്ങള്‍ സ്ഥിതിചെയ്യുന്ന മുംബൈ, നാഗ്പുര്‍, പുണെ നഗരങ്ങള്‍ റെഡ് സോണിലാണ്. മഹാരാഷ്ട്രയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം വരുന്ന 15 ദിവസങ്ങള്‍ അതിപ്രധാനമാണെന്നും ലോക്ക്ഡൗണ്‍ മെയ് 31 വരെ തുടരേണ്ടതുണ്ടെന്നും ഉദ്ധവ് താക്കറെ അഭിപ്രായപ്പെട്ടിരുന്നു.

Content Highlights: Maharashtra to allow 25 flights from tomorrow - says Minister