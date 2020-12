ലണ്ടന്‍: പത്ത് ലക്ഷം ഡോളര്‍ സമ്മാനത്തുകയുള്ള 'ഗ്ലോബല്‍ ടീച്ചര്‍ പ്രൈസ്' പുരസ്‌കാരം സ്വന്തമാക്കി മഹാരാഷ്ട്രയിലെ സോലാപുരില്‍ നിന്നുള്ള അധ്യാപകനായ രഞ്ജിത്ത്‌ സിന്‍ഹ് ദിസാലേ. ലോകമാകമാനമായി പത്ത് പേരുടെ ചുരുക്കപ്പെട്ടികയില്‍ നിന്നാണ് രഞ്ജിത്ത്‌ ഈ നേട്ടം സ്വന്തമാക്കിയത്. പെണ്‍കുട്ടികളുടെ വിദ്യാഭ്യാസ ഉന്നമനത്തിനായി ഇദ്ദേഹം നടത്തിയ പ്രവര്‍ത്തനങ്ങളും ഇന്ത്യയിലെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കുകളില്‍ ക്യൂ ആര്‍ കോഡ് പതിപ്പിച്ച നടപടിക്കായി രഞ്ജിത്ത്‌ നടത്തിയ പ്രവര്‍ത്തനങ്ങളുമാണ് പുരസ്‌കാരത്തിന് അര്‍ഹമാക്കിയത്.

140 രാജ്യങ്ങളില്‍ നിന്നായി 1200 അധ്യാപകരുടെ പേരാണ് മത്സരത്തിനെത്തിയത്. ദക്ഷിണ കൊറിയ, യുഎസ്എ, ദക്ഷിണ ആഫ്രിക്ക, ബ്രിട്ടന്‍, ഇറ്റലി, നൈജീരിയ, മലേഷ്യ, ബ്രസീല്‍, വിയറ്റ്‌നാം എന്നിവിടങ്ങളില്‍ നിന്നവരാണ് അവസാന പത്തിലെത്തിയ മറ്റുള്ളവര്‍.

