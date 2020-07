മുംബൈ: മഹാരാഷ്ട്രയില്‍ ഇന്ന് 10,576 പേര്‍ക്കു കൂടി കോവിഡ്-19 സ്ഥിരീകരിക്കുകയും 280 പേര്‍ മരിക്കുകയും ചെയ്തു. 5,552 പേരാണ് ഇന്ന് രോഗമുക്തി നേടിയത്. സംസ്ഥാനത്ത് ഇതിനോടകം 3,37,607 പേര്‍ക്കാണ് കോവിഡ് സ്ഥിരീകരിച്ചത്. ഇതില്‍ 1,87,769 പേര്‍ രോഗമുക്തി നേടി. ഇതുവരെ 12,556 പേരാണ് മരിച്ചത്.

10,576 new #COVID19 positive cases, 280 deaths, 5552 discharged in Maharashtra today. The total number of positive cases in the state rises to 3,37,607 including 1,87,769 recovered and 12,556 deaths: Government of Maharashtra pic.twitter.com/qX9H7mH29m