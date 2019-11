ന്യൂഡല്‍ഹി: മഹാരാഷ്ട്രയില്‍ സര്‍ക്കാര്‍ രൂപവത്കരിക്കുന്നതിനുവേണ്ടി ശിവസേനയുമായി കൈകോര്‍ക്കാന്‍ കോണ്‍ഗ്രസ് ഇടക്കാല അധ്യക്ഷ സോണിയാഗാന്ധി അനുമതി നല്‍കിയതായി സൂചന. എന്‍സിപി വൃത്തങ്ങളെ ഉദ്ധരിച്ച് ദേശീയ മാധ്യമങ്ങള്‍ റിപ്പോര്‍ട്ടു ചെയ്തതാണ് ഇക്കാര്യം.

തിങ്കളാഴ്ച നടന്ന പവാര്‍ - സോണിയ കൂടിക്കാഴ്ചയ്ക്ക് പിന്നാലെയാണ് സോണിയയില്‍നിന്ന് അനുകൂല നിലപാടുണ്ടായതെന്നാണ് സൂചന. ഇതുസംബന്ധിച്ച അഭ്യൂഹങ്ങള്‍ പുറത്തുവന്നതിന് പിന്നാലെ കോണ്‍ഗ്രസിന്റെയും എന്‍സിപിയുടെയും നേതാക്കള്‍ ശരദ് പവാറിന്റെ വസതിയില്‍ യോഗം ചേര്‍ന്നു. കോണ്‍ഗ്രസ് നേതാക്കളായ അഹമ്മദ് പട്ടേല്‍, ജയറാം രമേശ്, മല്ലികാര്‍ജുന്‍ ഖര്‍ഗെ, പൃഥ്വിരാജ് ചൗഹാന്‍, കെ.സി വേണുഗോപാല്‍ തുടങ്ങിയ നേതാക്കള്‍ യോഗത്തിനെത്തി. എന്‍സിപിയെ പ്രതിനിധീകരിച്ച് സുപ്രിയ സുലെ, അജിത്ത് പവാര്‍, ജയന്ത് പാട്ടീല്‍, നവാബ് മാലിക്ക് എന്നിവരും യോഗത്തില്‍ പങ്കെടുത്തു.

സര്‍ക്കാര്‍ രൂപവത്കരപണത്തിലെ അനിശ്ചിതത്വം നീങ്ങിയെന്നാണ് കോണ്‍ഗ്രസ് നേതാക്കള്‍ പറയുന്നത്. പൊതു മിനിമം പരിപാടിക്ക് അന്തിമ രൂപം നല്‍കുന്നത് സംബന്ധിച്ച ചര്‍ച്ചകളാണ് പുരോഗമിക്കുന്നത്. വര്‍ഗീയ നിലപാടുകളുമായി ശിവസേന മുന്നോട്ടുപോയാല്‍ സഖ്യ സര്‍ക്കാരിനുള്ള പിന്തുണ പിന്‍വലിക്കുമെന്ന സൂചന കോണ്‍ഗ്രസ് നല്‍കിയിട്ടുണ്ടെന്നാണ് വിവരം. അതിനിടെ, തടസങ്ങളെല്ലാം നീങ്ങിയെന്നും സര്‍ക്കാര്‍ രൂപവത്കരണം സംബന്ധിച്ച തീരുമാനം നാളെ ഉണ്ടാവുമെന്നും ശിവസേന നേതാവ് സഞ്ജയ് റാവത്ത് പറഞ്ഞു.

മുഖ്യമന്ത്രിപദം രണ്ട് വര്‍ഷം വീതം പങ്കുവെക്കണമെന്ന ആവശ്യത്തില്‍ ശിവസേന ഉറച്ചു നിന്നതോടെയാണ് മഹാരാഷ്ട്രയില്‍ സര്‍ക്കാര്‍ രൂപവത്കരിക്കാന്‍ ബിജെപി - ശിവസേന സഖ്യത്തിന് കഴിയാതെ വന്നത്. ഇതോടെ മഹാരാഷ്ട്രയില്‍ രാഷ്ട്രപതി ഭരണം ഏര്‍പ്പെടുത്തി. ഇതോടെ എന്‍ഡിഎ മുന്നണിവിട്ട ശിവസേനയുടെ നേതൃത്വത്തിലാണ് ഇപ്പോള്‍ കോണ്‍ഗ്രസിന്റെയും എന്‍സിപിയുടെയും പിന്തുണയോടെ സര്‍ക്കാര്‍ രൂപവത്കരണ നീക്കങ്ങള്‍ നടക്കുന്നത്.

Content Highlights: Maharashtra: Sonia gives nod to alliance with Shiv Sena