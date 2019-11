മുംബൈ: മഹാരാഷ്ട്രയില്‍ ശിവസേനയുമായി സഖ്യമുണ്ടാക്കുന്ന കാര്യത്തില്‍ തിടുക്കം കാണിക്കാനില്ലെന്ന് എന്‍.സി.പിയും കോണ്‍ഗ്രസും. ഇക്കാര്യത്തില്‍ വിശദമായ ചര്‍ച്ചകള്‍ നടത്തേണ്ടതുണ്ടെന്ന് ഇരുപാര്‍ട്ടി നേതാക്കളും സംയുക്ത വാര്‍ത്താ സമ്മേളനത്തില്‍ അറിയിച്ചു. ശരദ് പവാര്‍, അഹ്മദ് പട്ടേല്‍, മല്ലികാര്‍ജ്ജുന ഖാര്‍ഗെ, കെ.സി വേണുഗോപാല്‍, പ്രഫുല്‍ പട്ടേല്‍ തുടങ്ങിയ ഇരുപാര്‍ട്ടികളിലേയും മുതിര്‍ന്ന നേതാക്കള്‍ മുംബൈയില്‍ യോഗം ചേര്‍ന്നതിന് ശേഷമാണ് ഇക്കാര്യം അറിയിച്ചത്.

ചര്‍ച്ചകള്‍ നടത്തുന്നതില്‍ കാലതാമസമുണ്ടാവില്ലെന്ന് കോണ്‍ഗ്രസ് നേതാവ് അഹമ്മദ് പട്ടേല്‍ പറഞ്ഞു. തിങ്കളാഴ്ചയാണ് ശിവസേന ഞങ്ങളെ സമീപിച്ചിട്ടുള്ളത്. അതിന് മുമ്പ് അവര്‍ ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടില്ലെന്നും പട്ടേല്‍ പറഞ്ഞു. തങ്ങള്‍ക്ക് തിടുക്കമില്ലെന്നും ശിവസേനയുമായി സഖ്യത്തിലേര്‍പ്പെടുന്ന കാര്യത്തില്‍ കോണ്‍ഗ്രസുമായി കൂടുതല്‍ ചര്‍ച്ച നടത്തിയ ശേഷം ഒരു തീരുമാനമെടുക്കുമെന്നും ശരദ് പവാറും അറിയിച്ചു. 'എന്‍സിപിക്കും കോണ്‍ഗ്രസിനും ഒരു പൊതു പ്രകടന പത്രികയുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് ഞങ്ങള്‍ തമ്മില്‍ പ്രശ്നമില്ല. എന്നാല്‍ മൂന്നാമതൊരു കക്ഷിയുമായി സഖ്യത്തിലേര്‍പ്പെടുമ്പോള്‍ കൂടുതല്‍ ചര്‍ച്ച ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട്'-പവാര്‍ പറഞ്ഞു.

സംസ്ഥാനത്ത് രാഷ്ട്രപതി ഭരണം ഏര്‍പ്പെടുത്തിയ നടപടിയെ ഇരുപാര്‍ട്ടി നേതാക്കളും വിമര്‍ശിച്ചു. ഇത് ജനാധിപത്യത്തേയും ഭരണഘടനയേയും പരിഹസിക്കുന്ന നടപടിയാണെന്ന് കോണ്‍ഗ്രസ് വിമര്‍ശിച്ചു. ബിജെപി, ശിവസേന എന്‍സിപി എന്നീ കക്ഷികളെ സര്‍ക്കാര്‍ രൂപവത്രരണത്തിന് ക്ഷണിച്ച ഗവര്‍ണര്‍ കോണ്‍ഗ്രസിനെ ക്ഷണിക്കാത്തതിനേയും അഹമ്മദ് പട്ടേല്‍ വിമര്‍ശിച്ചു.

ഇതിനിടെ ശിവസേനയുമായി ചേര്‍ന്ന് സര്‍ക്കാരുണ്ടാക്കുന്ന കാര്യത്തില്‍ കോണ്‍ഗ്രസ് നേതൃത്വം ധാരണയിലെത്തിയതായും റിപ്പോര്‍ട്ടുണ്ട്. എതിര്‍പ്പുകള്‍ ചര്‍ച്ചകളിലൂടെ പരിഹരിക്കാമെന്നാണ് നേതൃത്വം കരുതുന്നത്. സര്‍ക്കാരില്‍ തുല്യവിഹിതം വേണമെന്ന് എന്‍സിപിയുമായുള്ള യോഗത്തില്‍ കോണ്‍ഗ്രസ് ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെന്ന് പാര്‍ട്ടി വൃത്തങ്ങള്‍ സൂചിപ്പിക്കുന്നത്. മന്ത്രിസഭയില്‍ 14+14+14 എന്ന ഫോര്‍മുലയാണ് കോണ്‍ഗ്രസ് മുന്നോട്ട് വെക്കുന്നത്. സ്പീക്കര്‍ പദവിയും കോണ്‍ഗ്രസ് ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെന്നാണ് സൂചന.

