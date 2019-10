മുംബൈ: മഹാരാഷ്ട്രയില്‍ മുഖ്യമന്ത്രി സ്ഥാനം പങ്കിടണമെന്ന ആവശ്യം ശിവസേന കടുപ്പിച്ചതിന് പിന്നാലെ ബിജെപിക്ക് തലവേദനയുണ്ടാക്കുന്ന പ്രസ്താവനകളുമായി സേനാ നേതാക്കള്‍ രംഗത്ത്. അധികാരത്തിന്റെ റിമോട്ട് കണ്‍ട്രോള്‍ തങ്ങള്‍ക്കായിരിക്കുമെന്ന് മുതിര്‍ന്ന ശിവസേന നേതാവ് സഞ്ജയ് റാവത്ത് പറഞ്ഞു.

പാര്‍ട്ടി സ്ഥാപകന്‍ ബാല്‍ താക്കറെയുടെ കാലഘട്ടം ഓര്‍മിപ്പിക്കുന്നതിനാണ് സഞ്ജയ് റാവത്ത് അധിരത്തിന്റെ റിമോട്ട് കണ്‍ട്രോള്‍ എന്ന വാക്ക് ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത്. 1995-1999 കാലഘട്ടത്തില്‍ അധികാരത്തിലിരുന്ന ആദ്യ ശിവസേന-ബിജെപി സഖ്യ സര്‍ക്കാരിന്റെ സമയത്ത് ബാല്‍ താക്കറെ ഈ വാക്ക് നിരന്തരം ഉപയോഗിച്ചിരുന്നു.

ഇത്തവണ ശിവസേനക്ക് 56 സീറ്റുകളാണ് മഹരാഷ്ട്രയില്‍ ലഭിച്ചത്. എന്നിരുന്നാലും അധികാരത്തിന്റെ റിമോട്ട് കണ്‍ട്രോള്‍ നമുക്കായിരിക്കും. ശിവസേനയെ ബിജെപിക്ക് പിന്നില്‍ വലിച്ചിഴക്കാമെന്ന സ്വപ്‌നവും തിരഞ്ഞെടുപ്പ് ഫലത്തോടെ തകര്‍ന്നെന്നും സഞ്ജയ് റാവത്ത് പാര്‍ട്ടി മുഖപത്രമായ സാമ്‌നയിലെഴുതിയ കോളത്തില്‍ വ്യക്തമാക്കി.

സഞ്ജയ് റാവത്ത് കഴിഞ്ഞ ദിവസം ട്വീറ്റ് ചെയ്ത കാര്‍ട്ടൂണും ഏറെ ചര്‍ച്ചയായിരുന്നു. ശിവസേനയുടെ പാര്‍ട്ടി ചിഹ്നമായ കടുവ ബിജെപിയുടെ ചിഹ്നമായ താമര കൈയിലെടുത്ത് മണം പിടിക്കുന്നതായിരുന്നു കാര്‍ട്ടൂണ്‍. എന്‍സിപിയുടെ ചിഹ്നമായ ക്ലോക്ക് കടുവയുടെ കഴുത്തില്‍ തൂക്കിയിരുന്നു. ഈ കാര്‍ട്ടൂണിനെ കുറിച്ച് അദ്ദേഹം തന്റെ കോളത്തില്‍ പരാമര്‍ശിക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇന്നത്തെ സാഹചര്യത്തില്‍ ഈ കാര്‍ട്ടൂണിന് ഏറെ പ്രധാന്യമുണ്ടെന്നും ആരേയും ചെറുതായി കാണരുതെന്ന സന്ദേശമാണ് ഇത് നല്‍കുന്നതെന്നുമാണ് സഞ്ജയ് റാവത്തിന്റെ വിശദീകരണം. രാജ്യസഭാ എംപിയാണ് റാവത്ത്.

അധികാരം പങ്കിടാമെന്ന ഉറപ്പ് എഴുതി നല്‍കണമെന്ന് കഴിഞ്ഞ ദിവസം ബിജെപിയോട് ശിവസേനാ നേതാക്കള്‍ ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. തിരഞ്ഞെടുപ്പിന് മുമ്പ് പാര്‍ട്ടി അധ്യക്ഷന്‍ ഉദ്ധവ്‌ താക്കറെയും ബിജെപി അധ്യക്ഷന്‍ അമിത് ഷായും ഉണ്ടാക്കിയ 50:50 എന്ന ധാരണ മാനിക്കണമെന്നാണ് ശിവസേനയുടെ ആവശ്യം. എന്നാല്‍ ഈ ആവശ്യത്തോട് ബിജെപി നേതൃത്വം ഇതുവരെ പ്രതികരിച്ചിട്ടില്ല. ഒക്ടബര്‍ 30 ന് ചേരുന്ന പാര്‍ട്ടി എംഎല്‍എമാരുടെ യോഗത്തിന് ശേഷം അമിത് ഷാ ഉദ്ധവ്‌ താക്കറെയുമായി കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തുമെന്നാണ് റിപ്പോര്‍ട്ടുകള്‍.

അധികാരം പങ്കിടണമെന്ന ശിവസേനയുടെ ആവശ്യത്തില്‍ തെറ്റൊന്നുമില്ലെന്നാണ് കഴിഞ്ഞ ദിവസം മാധ്യമങ്ങളോട് എന്‍സിപി നേതാവ് ശരദ്‌ പവാര്‍ പ്രതികരിച്ചത്.

2014-ല്‍ 122 സീറ്റുണ്ടായിരുന്ന ബിജെപിക്ക് ഇത്തവണ 105 സീറ്റുകളാണ് ലഭിച്ചത്. ഒറ്റയ്ക്ക് ഭരിക്കാനാകുമെന്ന ഉറച്ച പ്രതീക്ഷയിലായിരുന്നു ഇത്തവണ ബിജെപി. സഖ്യത്തിന്‌ 200 സീറ്റുകള്‍ക്ക് മുകളില്‍ ലഭിക്കുമെന്ന് അവകാശപ്പെട്ടാണ് അവര്‍ പ്രചാരണം നടത്തിയിരുന്നത്. നിരന്തരം സമ്മര്‍ദ്ദത്തിലാക്കുന്ന ശിവസേനയുടെ പിന്തുണയില്ലാതെ തന്നെ അധികാരം നേടാമെന്നും ബിജെപി നേതാക്കള്‍ കരുത്തിയിരുന്നു. എന്നാല്‍ അപ്രതീക്ഷിത തിരിച്ചടിയാണ് ഫലം വന്നപ്പോള്‍ ലഭിച്ചത്. കോണ്‍ഗ്രസ് 44 ഉം എന്‍സിപി 54 ഉം സീറ്റുകള്‍ നേടി.

