മുംബൈ: മഹാരാഷ്ട്രയില്‍ 24 മണിക്കൂറിനിടെ കോവിഡ് കേസുകളിൽ വന്‍ വര്‍ധന. ഞായറാഴ്ച മാത്രം 4092 കേസുകളാണ് റിപ്പോര്‍ട്ട് ചെയ്തത്. 40 മരണം സ്ഥിരീകരിച്ചു. മുംബൈയില്‍ മാത്രം 645 പേര്‍ക്ക് രോഗബാധയും നാല് മരണവും സ്ഥിരീകരിച്ചതായി മഹാരാഷ്ട്ര ആരോഗ്യമന്ത്രാലയം വ്യക്തമാക്കി.

ഇതോടെ സംസ്ഥാനത്തെ ആകെ കോവിഡ് കേസുകള്‍ 20,64,278 ആയി ഉയര്‍ന്നു. ആകെ മരണസംഖ്യ 51,529 ആയി. ഞായറാഴ്ച 1355 പേര്‍ കൂടി രോഗമുക്തി നേടിയതോടെ ആകെ രോഗമുക്തരുടെ എണ്ണം 19,75,603 ആയി. 48,782 ടെസ്റ്റുകളാണ് ഞായറാഴ്ച നടത്തിയത്. ആകെ ടെസ്റ്റുകള്‍ 1,53,21,608.

അതേസമയം സംസ്ഥാനത്ത് രണ്ടാം ഡോസ് കോവിഡ് വാക്‌സിന്‍ വിതരണം ഇന്ന് ആരംഭിക്കും. ജനുവരി 16ന് ആദ്യ ഡോസ് വാക്‌സിന്‍ സ്വീകരിച്ചവര്‍ക്കുള്ള രണ്ടാം ഡോസ് ആണ് ഇന്ന് മുതല്‍ നല്‍കിത്തുടങ്ങുക.

