മുംബൈ: ചരിത്രത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ മൂല്യത്തകര്‍ച്ചയാണ് ഇന്ത്യന്‍ രൂപ നേരിട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. നിലവില്‍ 72.92 ആണ്‌ ഡോളറിനെതിരെ രൂപയുടെ വിനിമയ മൂല്യം. ഇത് പിടിച്ചുനിര്‍ത്താനുള്ള പ്രവര്‍ത്തനങ്ങളുമായി കേന്ദ്ര സര്‍ക്കാര്‍ മുന്നോട്ട് പോകുമ്പോള്‍ വിനിമയ മൂല്യം 80 എത്തും എന്ന് പ്രഖ്യാപിച്ചിരിക്കയാണ് മഹാരാഷ്ട്രയിലെ ബി.ജെ.പി സര്‍ക്കാര്‍.

മഹാരാഷ്ട്ര മുഖ്യമന്ത്രി ദേവേന്ദ്ര ഫട്‌നവിസിന് പുതിയ ഹെലിക്കോപ്ടര്‍ വാങ്ങാന്‍ ഇറക്കിയ ഉത്തരവിലാണ് സര്‍ക്കാര്‍ ഇക്കാര്യം വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുള്ളത്. ഇന്ത്യാ ടുഡേ പുറത്തുവിട്ട ഈ ഉത്തരവില്‍ വാങ്ങാന്‍ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ഹെലിക്കോപ്ടറിന്റെ വില കണക്കാക്കിയിരിക്കുന്നത് ഒരു ഡോളറിന് 80 ഇന്ത്യന്‍ രൂപ എന്ന നിരക്കിലാണ്.

ഇന്ത്യന്‍ രൂപയുടെ മൂല്യത്തില്‍ സമീപകാലത്ത് ഉണ്ടായിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഇടിവ് കാരണമാണ് ഇത്തരത്തില്‍ മൂല്യം കണക്കാക്കിയിരിക്കുന്നത് എന്നാണ് രേഖ പറയുന്നത്. ഇത്തരത്തില്‍ നേരത്തെ സര്‍ക്കാര്‍ കണക്കാക്കിയിരുന്ന 127.11 കോടിയില്‍ നിന്ന് 145.27 കോടിയായാണ് ഹെലികോപ്റ്ററിന്റെ വില ഉയര്‍ന്നത്‌.

കഴിഞ്ഞ വര്‍ഷം ഉണ്ടായ ഹെലിക്കോപ്റ്റര്‍ അപകടത്തില്‍ നിന്ന് ഫട്‌നാവിസ് തലനാരിഴക്കാണ് രക്ഷപ്പെട്ടത്. നിലവിലുള്ള ഹെലികോപ്റ്ററിന്റെ സാങ്കേതിക പ്രശ്‌നങ്ങളായിരുന്നു അപകടത്തിന് കാരണം. ഇതിനെ തുടര്‍ന്നാണ് പുതിയ ഹെലികോപ്ടര്‍ വാങ്ങാന്‍ സംസ്ഥാന സര്‍ക്കാര്‍ തീരുമാനിച്ചത്.

രൂപയുടെ മൂല്യം കൂടുതല്‍ താഴേക്ക് പതിക്കുകയാണെന്ന് ബി.ജെ.പി തന്നെ സമ്മതിക്കുകയാണെന്നും അല്ലെങ്കില്‍ കുത്തനെയുള്ള ഈ മൂല്യമിടിവില്‍ ഒരു അഴിമതി മണക്കുന്നുണ്ടെന്നും മുംബൈയിലെ കോണ്‍ഗ്രസ് നേതാവ് സഞ്ജയ് നിരുപം ആരോപിച്ചു.

ഇന്ധനവിലയില്‍ ജനം പൊറുതി മുട്ടുമ്പോള്‍ ഹെലികോപ്ടര്‍ വാങ്ങാനുള്ള സര്‍ക്കാര്‍ തീരുമാനത്തിനെതിരെ പ്രതിപക്ഷവും രംഗത്ത് വന്നിട്ടുണ്ട്.

