മുംബൈ: മഹാരാഷ്ട്രയില്‍ കോവിഡ് 19 ബാധിതരുടെ എണ്ണം 1,895ലെത്തി. ഞായറാഴ്ച ഉച്ചവരെയുള്ള കണക്കാണിത്. 134 പുതിയ കേസുകളാണ് ഇന്ന് രജിസ്റ്റര്‍ ചെയ്തിട്ടുള്ളതെന്ന് സംസ്ഥാന ആരോഗ്യവകുപ്പ് അറിയിച്ചു. ഇതില്‍ 113 എണ്ണം മുംബൈയിലാണ്.

റായിഗഡ്, അമരാവതി, ഭിവണ്ടി, പിംപരി-ചിംചവഡ് എന്നിവിടങ്ങളില്‍ ഓരോരുത്തര്‍ക്കും രോഗം സ്ഥിരീകരിച്ചു. പുണെയില്‍ നാലുപേര്‍ക്കും മീരാ ഭായംദറില്‍ ഏഴുപേര്‍ക്കും കോവിഡ്-19 സ്ഥിരീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. നവി മുംബൈയിലും താനെയിലും വസയി വിരാറിലും രണ്ടുപേര്‍ക്കുമാണ് പുതുതായി രോഗം സ്ഥിരീകരിച്ചിട്ടുള്ളത്.

