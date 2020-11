മുംബൈ: മഹാരാഷ്ട്രയില്‍ കഴിഞ്ഞ 24 മണിക്കൂറിനുള്ളില്‍ 5027 പേര്‍ക്ക് കോവിഡ് സ്ഥിരീകരിച്ചു. 11,060 പേര്‍ രോഗമുക്തരായപ്പോള്‍ 161 മരണങ്ങളാണ് ഇന്ന് റിപ്പോര്‍ട്ട് ചെയ്തത്. 1,02,099 പേരാണ് സംസ്ഥാനത്ത് നിലവില്‍ ചികിത്സയില്‍ തുടരുന്നത്. മഹാരാഷ്ട്രയില്‍ ഇതുവരെ 17,10,314 പേര്‍ക്കാണ് കോവിഡ് സ്ഥീരീകരിച്ചത്. 15,62,342 പേര്‍ രോഗമുക്തരായപ്പോള്‍ 44,965 പേരാണ് ഇതുവരെ കോവിഡ് ബാധിച്ച് മരിച്ചത്.



കര്‍ണാടകയില്‍ ഇന്ന് 2960 പേര്‍ക്ക് കോവിഡ് സ്ഥിരീകരിച്ചപ്പോള്‍ 2701 പേര്‍കൂടി രോഗമുക്തരായി. ഇന്ന് 35 മരണങ്ങളാണ് റിപ്പോര്‍ട്ട് ചെയ്തത്. സംസ്ഥാനത്ത് ഇതുവരെ 8,41,889 പേര്‍ക്കാണ് കോവിഡ് സ്ഥീരീകരിച്ചത്. ഇതില്‍ 7,97,204 പേര്‍ രോഗമുക്തരായപ്പോള്‍ 11,347 പേരാണ് കോവിഡ് ബാധിച്ച് മരിച്ചത്. 33,319 പേരാണ് ഇനി ചികിത്സയിലുള്ളത്.

ആന്ധ്രയില്‍ ഇന്ന് 2,410 പേര്‍ക്ക് കോവിഡ് സ്ഥിരീകരിച്ചപ്പോള്‍ 11 മരണങ്ങളാണ് റിപ്പോര്‍ട്ട് ചെയ്തത്. 2452 പേര്‍കൂടി രോഗമുക്തരായി ആശുപത്രി വിട്ടു. ഇതോടെ 21,825 പേരാണ് സംസ്ഥാനത്ത് ഇനി ചികിത്സയിലുള്ളത്. സംസ്ഥാനത്ത് ഇതുവരെ 8,38,363 പേര്‍ക്കാണ് കോവിഡ് സ്ഥീരീകരിച്ചത്. 8,09,770 പേര്‍ രോഗമുക്തരായപ്പോള്‍ 6,768 പേരാണ് ഇതുവരെ കോവിഡ് ബാധിച്ച് മരിച്ചത്.

തമിഴ്നാട്ടില്‍ 19,002 കോവിഡ് രോഗികളാണ് ഇപ്പോള്‍ ചികിത്സയിലുള്ളത്. ഇന്ന് 2370 പേര്‍ക്ക് പുതുതായി കോവിഡ് സ്ഥിരീകരിച്ചപ്പോള്‍ 2402 രോഗമുക്തരായി. 27 പേര്‍ ഇന്ന് രോഗം ബാധിച്ച് മരിച്ചു. സംസ്ഥാനത്ത് ഇതുവരെ 7,39,147 പേര്‍ക്കാണ് കോവിഡ് സ്ഥീരീകരിച്ചത്. ഇതില്‍ 7,08,846 പേര്‍ ഇതുവരെ രോഗമുക്തി നേടിയപ്പോള്‍ 11,299 പേര്‍ കോവിഡ് ബാധിച്ച് മരിച്ചു.

