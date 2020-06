മുംബൈ/ചെന്നൈ/ ബെംഗളുരു: മഹാരാഷ്ട്രയില്‍ ശനിയാഴ്ച റിപ്പോര്‍ട്ട് ചെയ്തത് 3,427 പുതിയ കോവിഡ് 19 കേസുകള്‍. 113 പേര്‍ മരിച്ചു. ഇതോടെ സംസ്ഥാനത്തെ കോവിഡ് ബാധിതര്‍ 1,04,568 ആയി ഉയര്‍ന്നു. മരണസംഖ്യ 3,830 ആണ്. 49,346 പേരാണ് മഹാരാഷ്ട്രയില്‍ രോഗമുക്തരായത്. 51,392 പേര്‍ ചികിത്സയിലുണ്ട്.

ശനിയാഴ്ച മാത്രം മുംബൈയില്‍ നാല് പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥര്‍ കോവിഡ് 19 ബാധിച്ച് മരിച്ചു. ഇതുവരെ കോവിഡ് ബാധിച്ച് 26 പോലീസുകാരാണ് മുംബൈയില്‍ മരണപ്പെട്ടത്. സംസ്ഥാനത്താകെ 40 പോലീസുകാരും മരിച്ചു. നൂറുകണക്കിന് പേര്‍ ചികിത്സയിലാണ്.

തമിഴ്‌നാട്ടില്‍ ശനിയാഴ്ച 30 പേര്‍ മരിച്ചതായാണ് റിപ്പോര്‍ട്ട്. ഇതോടെ തമിഴ്‌നാട്ടില്‍ കോവിഡ് ബാധിച്ച് മരിച്ചവരുടെ എണ്ണം 398 ആയി ഉയര്‍ന്നു. 1989 പുതിയ കോവിഡ് കേസുകളാണ് ഇന്ന് റിപ്പോര്‍ട്ട് ചെയ്തത്. 1,362 പേര്‍ ഇന്ന് രോഗമുക്തി നേടി. ആദ്യമായാണ് ഇത്രയധികം പേര്‍ ഒരു ദിവസം രോഗമുക്തി നേടുന്നത് എന്നത് തമിഴ്‌നാടിന് ചെറിയ ആശ്വാസവും നല്‍കുന്നുണ്ട്.

ആകെ 42,687 പേര്‍ക്കാണ് തമിഴ്‌നാട്ടില്‍ കോവിഡ് സ്ഥിരീകരിച്ചത്. ഇതില്‍ 30,444 എണ്ണവും തലസ്ഥാനത്താണ് റിപ്പോര്‍ട്ട് ചെയ്തത്. 23,409 പേര്‍ രോഗമുക്തരായി. 18,878 പേര്‍ ഇപ്പോഴും ചികിത്സയിലാണ്.

അതേസമയം, കര്‍ണാടകയില്‍ 308 പുതിയ കേസുകള്‍ സ്ഥിരീകരിച്ചു. ഇതോടെ സംസ്ഥാനത്തെ കോവിഡ് ബാധിതരുടെ എണ്ണം 6,824 ആയി ഉയര്‍ന്നു. സംസ്ഥാനത്തെ മരണസംഖ്യ 81 ആണ്. 3,648 പേര്‍ രോഗമുക്തി നേടി.

