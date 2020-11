മുംബൈ: മഹാരാഷ്ട്രയില്‍ പുതിയതായി കോവിഡ് സ്ഥിരീകരിക്കുന്നവരുടേയും ചികിത്സയില്‍ തുടരുന്നവരുടേയും എണ്ണം ക്രമാനുഗതമായി കുറയുന്നു. 2,535 പേര്‍ക്കാണ് പുതിയതായി കോവിഡ് സ്ഥിരീകരിച്ചത്. കഴിഞ്ഞ 24 മണിക്കൂറിനിടെ 3,001 പേര്‍ രോഗമുക്തി നേടുകയും 60 പേര്‍ മരിക്കുകയും ചെയ്തു. നിലവില്‍ 84,386 പേരാണ് സംസ്ഥാനത്ത് ചികിത്സയില്‍ തുടരുന്നത്. സംസ്ഥാനത്ത് ഇതുവരെ 17,49,777 പേര്‍ക്കാണ് കോവിഡ് സ്ഥിരീകരിച്ചത്. ഇതില്‍ ഇതുവരെ 16,18,380 പേര്‍ കോവിഡ് മുക്തി നേടിയപ്പോള്‍ 46,034 പേര്‍ക്കാണ് കോവിഡിനെ തുടര്‍ന്ന് ജീവന്‍ നഷ്ടമായത്.

തമിഴ്നാട്ടില്‍ ചികിത്സയിലുള്ള രോഗികളുടെ എണ്ണം കുറയുകയാണ്. 15,765 കോവിഡ് രോഗികളാണ് ചികിത്സയില്‍ തുടരുന്നത്. കഴിഞ്ഞ 24 മണിക്കൂറിനിടെ 1,725 പേര്‍ക്കാണ് രോഗം സ്ഥിരീകരിച്ചത്. 2,384 പേര്‍ രോഗമുക്തരായപ്പോള്‍ 17 പേരാണ് തമിഴ്‌നാട്ടില്‍ മരിച്ചത്. ഇതോടെ സംസ്ഥാനത്തെ ആകെ കോവിഡ് ബാധിതരുടെ എണ്ണം 7,59,916 ആയി. 7,32,656 പേരാണ് ഇതിനോടകം സംസ്ഥാനത്ത് കോവിഡില്‍നിന്ന് മുക്തി നേടിയത്. 11,495 കോവിഡ് മരണങ്ങളാണ് സംസ്ഥാനത്ത് ഇതുവരെ റിപ്പോര്‍ട്ട് ചെയ്തത്.

ആന്ധ്രാപ്രദേശില്‍ കഴിഞ്ഞ 24 മണിക്കൂറിനിടെ 753 പേര്‍ക്ക് രോഗം സ്ഥിരീകരിച്ചു. 17,892 പേരാണ് ചികിത്സയില്‍ തുടരുന്നത്. സംസ്ഥാനത്ത് ആകെ 8,54,764 പേര്‍ക്കാണ് ഇതുവരെ കോവിഡ് സ്ഥിരീകരിച്ചത്. 8,29,991 പേര്‍ രോഗമുക്തി നേടിയപ്പോള്‍ 6,881 പേര്‍ കോവിഡ് ബാധിച്ച് മരിച്ചുവെന്ന് സംസ്ഥാന ആരോഗ്യ വകുപ്പ് അറിയിച്ചു.

കര്‍ണാടകയില്‍ 24 മണിക്കൂറിനിടെ 1157 പേര്‍ക്ക് രോഗം സ്ഥിരീകരിച്ചപ്പോള്‍ 2188 പേര്‍ രോഗമുക്തരായി. 12 മരണങ്ങളും ഇന്ന് റിപ്പോര്‍ട്ട് ചെയ്തു. 26,103 പേരാണ് ചികിത്സയില്‍ തുടരുന്നത്. സംസ്ഥാനത്ത് 8,62,804 പേര്‍ക്കാണ് ഇതുവരെ കോവിഡ് സ്ഥിരീകരിച്ചത്. 8,25,141 പേരാണ് ഇതിനോടകം കോവിഡില്‍നിന്ന് മുക്തി നേടിയത്. 11,541 കോവിഡ് മരണങ്ങളാണ് സംസ്ഥാനത്ത് ഇതുവരെ റിപ്പോര്‍ട്ട് ചെയ്തത്.

