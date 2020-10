മുംബൈ: മഹാരാഷ്ട്രയില്‍ ഇന്ന് 15,591 പേര്‍ക്ക് കോവിഡ് സ്ഥിരീകരിച്ചപ്പോള്‍ 424 പേര്‍ രോഗം ബാധിച്ച് മരിച്ചു. ഇതോടെ സംസ്ഥാനത്ത് ഇതുവരെ കോവിഡ് സ്ഥിരീകരിച്ചവരുടെ ആകെ എണ്ണം 14,16,513 ആയി ഉയര്‍ന്നു. 13,294 പേരാണ് 24 മണിക്കൂറിനിടെ രോഗമുക്തി നേടിയത്. 2,60,876 പേരാണ് നിലവില്‍ സംസ്ഥാനത്തുടനീളം ചികിത്സയിലുള്ളത്. 11,17,720 പേര്‍ ഇതുവരെ രോഗമുക്തരായപ്പോള്‍ 37,480 പേര്‍ മരിച്ചു.

കര്‍ണാടകയില്‍ 24 മണിക്കൂറിനിടെ 8,793 പേര്‍ക്ക് കോവിഡ് സ്ഥിരീകരിച്ചു. ഇതോടെ സംസ്ഥാനത്ത് ഇതുവരെ കോവിഡ് സ്ഥിരീകരിച്ചവരുടെ എണ്ണം 6,20,630 ആയി. ഇന്ന് 125 പേര്‍ കോവിഡ് ബാധിച്ച് മരിച്ചപ്പോള്‍ 7,094 പേര്‍ രോഗമുക്തരായി. 1,11,986 പേരാണ് നിലവില്‍ ചികിത്സയിലുള്ളത്. രോഗമുക്തി നേടിയവരുടെ ആകെ എണ്ണം 4,99,506. ഇതുവരെ രോഗബാധയെ തുടര്‍ന്ന് 9,119 പേര്‍ മരിച്ചു.

ആന്ധ്രപ്രദേശില്‍ കഴിഞ്ഞ 24 മണിക്കൂറിനിടെ 6555 പേര്‍ക്കാണ് കോവിഡ് സ്ഥിരീകരിച്ചത്. 31 പേര്‍ രോഗബാധയെ തുടര്‍ന്ന് മരിച്ചു. 7485 പേര്‍ രോഗമുക്തി നേടി. ഇതോടെ സംസ്ഥാനത്തെ ആകെ രോഗബാധിതരുടെ എണ്ണം 7,06,790 ആയി. ആകെ രോഗമുക്തരുടെ എണ്ണം 6,43,993 ആയി. നിലവില്‍ 56,897 പേരാണ് ചികിത്സയിലുള്ളത്. 5,900 പേര്‍ രോഗബാധയെ തുടര്‍ന്ന് മരണപ്പെട്ടു.

