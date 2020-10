മുംബൈ: മഹാരാഷ്ട്രയില്‍ 10,792 പേര്‍ക്കുകൂടി കോവിഡ് സ്ഥിരീകരിച്ചു. ഇതോടെ സംസ്ഥാനത്തെ ആകെ കോവിഡ് ബാധിതരടെ എണ്ണം 15,28,226 ആയി. ഇന്ന് മാത്രം 309 കോവിഡ് മരണങ്ങളാണ് റിപ്പോര്‍ട്ട് ചെയ്തത്. ഇതോടെ ആകെ കോവിഡ് മരണം 40,349 ആയി. 10,461 പേര്‍ ഇന്ന് രോഗമുക്തരായതോടെ ആകെ രോഗമുക്തരുടെ എണ്ണം 12,66,240 ആയി. 2,21,174 പേര്‍ നിലവില്‍ ചികിത്സയിലുണ്ടെന്നും മഹാരാഷ്ട്ര ആരോഗ്യ വകുപ്പ് അറിയിച്ചു.

കര്‍ണാടകയില്‍ ഇന്ന് 9,523 പേര്‍ക്കാണ് കോവിഡ് സ്ഥിരീകരിച്ചത്. ഇതോടെ സംസ്ഥാനത്തെ ആകെ കോവിഡ് ബാധിതരുടെ എണ്ണം 7,00,786 ആയി വര്‍ധിച്ചു. 75 പേര്‍ മരിച്ചപ്പോള്‍ 10107 പേര്‍ രോഗമുക്തരായി. ഇതോടെ മരണസംഖ്യ 9,966 ആയി. ഇതുവരെ 5,80,054 പേര്‍ സംസ്ഥാനത്ത് രോഗമുക്തി നേടി. നിലവില്‍ 1,20,270 പേരാണ് ചികിത്സയില്‍ തുടരുന്നതെന്നും കര്‍ണാടക ആരോഗ്യവകുപ്പ് അറിയിച്ചു.

ആന്ധ്രയില്‍ കഴിഞ്ഞ 24 മണിക്കൂറിനുള്ളില്‍ 5,210 പേര്‍ക്ക് രോഗം സ്ഥിരീകരിച്ചു. ഇതോടെ ആകെ ബാധിതരുടെ എണ്ണം 7,55,727 ആയി ഉയര്‍ന്നു. 6224 പേര്‍ ഇതുവരെ കോവിഡ് ബാധിച്ച് മരിച്ചു. 46,295 രോഗികളാണ് നിലവില്‍ സംസ്ഥാനത്ത് ചികിത്സയില്‍ തുടരുന്നത്. 7,03,208 പേര്‍ ഇതുവരെ കോവിഡ് മുക്തരായി.

തമിഴ്നാട്ടില്‍ ഇന്ന് 5015 പേര്‍ക്ക് കോവിഡ് സ്ഥിരീകരിച്ചതോടെ ആകെ കോവിഡ് ബാധിതര്‍ 6,56,385 ആയി. 65 മരണംകൂടി റിപ്പോര്‍ട്ട് ചെയ്തതോടെ ആകെ മരണസംഖ്യ 10,252 ആയി. ഇന്ന് 5,005 പേര്‍ രോഗമുക്തി നേടിയതോടെ ആകെ രോഗമുക്തരുടെ എണ്ണം 6,02,038 ആയി ഉയര്‍ന്നു. 44,095 പേരാണ് നിലവില്‍ ചികിത്സയില്‍ തുടരുന്നതെന്നും തമിഴ്നാട് ആരോഗ്യവകുപ്പ് അറിയിച്ചു.

ഡല്‍ഹിയില്‍ കഴിഞ്ഞ 24 മണിക്കൂറിനിടെ 2780 പേര്‍ക്ക് കോവിഡ് സ്ഥിരീകരിച്ചപ്പോള്‍ 29 പേര്‍ മരിച്ചു. ഇതുവരെ 3,09,339 പേര്‍ക്കാണ് രാജ്യതലസ്ഥാനത്ത് കോവിഡ് ബാധിച്ചത്. 3,09,339 പേര്‍ രോഗം ബാധിച്ച് മരിച്ചു. 21,701 പേരാണ് നിലവില്‍ ചികിത്സയിലുണ്ട്. 2,81,869 പേര്‍ ഇതുവരെ രോഗമുക്തരായി.

