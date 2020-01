മുംബൈ: മഹാരാഷ്ട്രയിലെ ഉദ്ധവ് താക്കറെ മന്ത്രിസഭയുടെ വകുപ്പുവിഭജനം പൂര്‍ത്തിയായി. മന്ത്രിമാര്‍ക്ക് വകുപ്പുകള്‍ വിഭജിച്ചു കൊണ്ടുള്ള പട്ടികയ്ക്ക് ഗവര്‍ണര്‍ ഭഗത്‌സിങ് കോശിയാരി അംഗീകാരം നല്‍കി. പൊതുഭരണം, ഇന്‍ഫര്‍മേഷന്‍ ടെക്‌നോളജി, നിയമവകുപ്പുകള്‍ എന്നിവ മുഖ്യമന്ത്രി ഉദ്ധവ് താക്കറേക്ക് ലഭിച്ചു.

എന്‍.സി.പി. നേതാവും ഉപമുഖ്യമന്ത്രിയുമായ അജിത് പവാറിന് ധനകാര്യം, പ്ലാനിങ്ങ് വകുപ്പുകള്‍ ലഭിച്ചു. എന്‍.സി.പിയുടെ അനില്‍ ദേശ്മുഖിനാണ് ആഭ്യന്തരവകുപ്പ്. വ്യവസായം-ഖനനം വകുപ്പുകളും മറാത്ത ഭാഷാ വകുപ്പും ശിവസേനയുടെ സുഭാഷ് ദേശായിക്കാണ് നല്‍കിയിട്ടുള്ളത്. നഗരവികസന വകുപ്പിന്റെ ചുമതല ശിവസേനയുടെ ഏക്‌നാഥ് ഷിന്‍ഡേയ്ക്കാണ്.

ശിവസേനയുടെ ആദിത്യ താക്കറേയ്ക്ക് വിനോദ സഞ്ചാരം, പരിസ്ഥിതി വകുപ്പുകളാണ് ലഭിച്ചത്. കോണ്‍ഗ്രസിന്റെ ബാലാസാഹിബ് തോറാട്ടിന് റവന്യൂവകുപ്പും ലഭിച്ചു. എന്‍.സി.പിയുടെ ജയന്ത് പാട്ടീലിന് ജലവിഭവവും കോണ്‍ഗ്രസിന്റെ ജയന്ത് പാട്ടീലിന് പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പും ലഭിച്ചു.

ഉദ്ധവ് താക്കറെയുടെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള ശിവസേന-എന്‍.സി.പി.- കോണ്‍ഗ്രസ് സഖ്യസര്‍ക്കാര്‍ നവംബര്‍ 28നാണ് അധികാരമേറ്റത്. പത്ത് സഹമന്ത്രിമാരുള്‍പ്പെടെ ആകെ 43 അംഗങ്ങളാണ് മന്ത്രിസഭയിലുള്ളത്.

#Maharashtra : Governor @BSKoshyari has approved the allocation of portfolios as proposed by Chief Minister Uddhav Thackeray.

The portfolios of Cabinet Ministers and Minister of States is as follows: pic.twitter.com/oeo4Om81i1