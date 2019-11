2019 ഒക്ടോബര്‍ 21നാണ് മഹാരാഷ്ട്രയിലെ ജനങ്ങള്‍ വിധിയെഴുതിയത്. 24ന് വോട്ടെണ്ണല്‍. 288 അംഗനിയമസഭയില്‍ കേവലഭൂരിപക്ഷത്തിന് വേണ്ടത് 145 അംഗങ്ങളുടെ പിന്തുണ. ബി.ജെ.പി ഏറ്റവും വലിയ ഒറ്റക്കക്ഷിയായി തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടു.

ഓരോ കക്ഷിക്കും ലഭിച്ച സീറ്റുകള്‍ ഇങ്ങനെ

ബി.ജെ.പി-105

ശിവസേന-56

എന്‍.സി.പി-54

കോണ്‍ഗ്രസ്-44

ബഹുജന്‍ വികാസ് അഘാടി- 3

എ.ഐ.എം.ഐ.എം-2

പ്രഹര്‍ ജനശക്തി പാര്‍ട്ടി-2

സമാജ്‌വാദി പാര്‍ട്ടി-2

സ്വതന്ത്രര്‍- 13

സ്വാഭിമാനി പക്ഷ-1

രാഷ്ട്രീയ സമാജ് പക്ഷ-1

പെസന്റ്‌സ് ആന്‍ഡ് വര്‍ക്കേഴ്‌സ് പാര്‍ട്ടി-1

മഹാരാഷ്ട്ര നവനിര്‍മാണ്‍ സേന-1

ക്രാന്തികാരി ശേത്കാരി പാര്‍ട്ടി-1

ജന്‍ സുരാജ്യ പാര്‍ട്ടി-1

സി.പി.എം-1

ബിജെപിയും ശിവസേനയും ചേര്‍ന്ന് സര്‍ക്കാര്‍ രൂപീകരിക്കാനായിരുന്നു അദ്യം ശ്രമിച്ചതെങ്കിലും മുഖ്യമന്ത്രിപദം പങ്കുവെക്കുന്നത് ഉള്‍പ്പെടെയുള്ള കാര്യങ്ങളില്‍ തീരുമാനമാകാത്തതിനെ തുടര്‍ന്ന് ഇരു കക്ഷികളും തെറ്റിപ്പിരിയുകയായിരുന്നു.

ദേവേന്ദ്ര ഫഡ്‌നാവിസ് മുഖ്യമന്ത്രിയായും അജിത് പവാര്‍ ഉപമുഖ്യമന്ത്രിയായും സത്യപ്രതിജ്ഞ ചെയ്തുവെങ്കിലും കേവലഭൂരിപക്ഷത്തിന് ആവശ്യമായ പിന്തുണ ലഭിക്കുമോയെന്നാണ് ഇനി അറിയേണ്ടത്. എന്‍.സി.പിയുടെ 54 എം.എ.എമാരില്‍ 22 എം.എല്‍.എമാരുടെ പിന്തുണ അജിത് പവാറിനുണ്ടെന്നാണ് സൂചന.

105 അംഗങ്ങളുള്ള ബി.ജെ.പിക്ക് അജിത് പവാറിനൊപ്പമുള്ള 22 എം.എല്‍.എമാരുടെ പിന്തുണ കൂടി ലഭിച്ചാല്‍ അംഗബലം 127 ആകും. 18 എം.എല്‍.എമാരുടെ പിന്തുണ കൂടി ലഭിച്ചാലേ കേവലഭൂരിപക്ഷമായ 145ല്‍ എത്തുകയുള്ളു. ചില സ്വതന്ത്ര എംഎല്‍എമാരുമായും ശിവസേന എം.എല്‍.എമാരുമായും ബിജെപി ചര്‍ച്ചകള്‍ നടത്തിയിട്ടുണ്ടെന്നാണ് വിവരം.

അതേസമയം, അജിത് പവാറിന്റെ നീക്കത്തിന് തന്റെ പിന്തുണയില്ലെന്ന് ശരദ് പവാര്‍ ട്വിറ്ററില്‍ വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു.

