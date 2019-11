മുംബൈ: മഹാരാഷ്ട്രയില്‍ അതിനാടകീയ നീക്കത്തിനൊടുവില്‍ ബിജെപി-എന്‍സിപി സഖ്യം സര്‍ക്കാര്‍ രൂപീകരിച്ചു. ദേവേന്ദ്ര ഫഡ്‌നാവിസ് മുഖ്യമന്ത്രിയായി സത്യപ്രതിജ്ഞ ചെയ്തു. എന്‍സിപിയുടെ അജിത് പവാര്‍ ഉപമുഖ്യമന്ത്രിയായും സത്യപ്രതിജ്ഞ ചെയ്തു.

Live Blog

Content Highlights: Devendra Fadnavis takes oath as Maharashtra CM, Ajit Pawar as his deputy. Maharashtra Politics