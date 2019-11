മുംബൈ: ഏത് നിമിഷം വേണമെങ്കിലും ഭൂരിപക്ഷം തെളിയിക്കാമെന്നും ഇന്നലെ ബിജെപി ഹാജരാക്കിയത് തെറ്റായ വിവരങ്ങളാണെന്നും ശിവസേന എം.പി സഞ്ജയ് റാവത്ത്. ബിജെപിയെടുക്കുന്നത് തെറ്റായ നീക്കമാണ്. തങ്ങള്‍ക്ക് 165 പേരുടെ പിന്തുണയുണ്ടെന്നും സഞ്ജയ് റാവത്ത് പറഞ്ഞു.

ദേവേന്ദ്ര ഫഡ്‌നാവിസിന് ഭൂരിപക്ഷം തെളിയിക്കാന്‍ ഈ മാസം മുപ്പത് വരെ സമയം അനുവദിച്ച ഗവര്‍ണറുടെ നടപടി ചോദ്യം ചെയ്തുകൊണ്ടുള്ള ഹര്‍ജി സുപ്രീംകോടതി പരിഗണിക്കാനിരിക്കെയാണ് ശിവസേനയുടെ ആരോപണം.

നിലവില്‍ 56 എം.എല്‍.മാരാണ് ശിവസേനയ്ക്കുള്ളത്. കോണ്‍ഗ്രസിന് 44 എം.എല്‍.എമാരും, എന്‍.സി.പിക്ക് 54 എം.എല്‍.എമാരുമുണ്ട്. ഇതില്‍ ആറുപേര്‍ മാത്രമാണ് അജിത് പവാറിനൊപ്പം പോയതെന്നാണ് എന്‍.സി.പി ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നത്. രാവിലെ 11.30 മണിക്കാണ് സുപ്രീംകോടതി ഹര്‍ജി പരിഗണിക്കുന്നത്.

Sanjay Raut, Shiv Sena: Sharad Pawar is a national leader. If BJP is trying to form govt, it will not happen. It is a wrong step taken by BJP & Ajit Pawar. 165 MLAs are with Shiv Sena, Congress & NCP. #Maharashtra pic.twitter.com/tBVTg0SfiQ