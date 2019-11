ഒരു രാവ് ഇരുട്ടിവെളുത്തപ്പോള്‍ മഹാരാഷ്ട്ര കണ്ടത് സംസ്ഥാന ചരിത്രത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ രാഷ്ട്രീയകരുനീക്കം. ത്രികകക്ഷി സര്‍ക്കാര്‍ അധികാരത്തിലെത്താന്‍ പോകുന്നു, ഉദ്ധവ് താക്കേറെ മുഖ്യമന്ത്രിയായി സത്യപ്രതിജ്ഞ ചെയ്ത് അധികാരം ഏല്‍ക്കുന്നു തുടങ്ങിയ വാര്‍ത്തകളെ പിഴുതെറിഞ്ഞ് ദേവേന്ദ്ര ഫഡ്നാവിസ് ഗവര്‍ണര്‍ ഭഗത് സിങ് കോഷിയാരി മുമ്പാകെ സത്യപ്രതിജ്ഞ ചെയ്തു.

തൊട്ടു തലേന്നുവരെ സഖ്യകക്ഷി സര്‍ക്കാര്‍ രൂപവത്കരണത്തിന് ചുക്കാന്‍ പിടിച്ച അജിത് പവാര്‍ ഡെപ്യൂട്ടി മുഖ്യമന്ത്രിയായും സത്യപ്രതിജ്ഞ ചെയ്തു. ശനിയാഴ്ച പുലര്‍ച്ചെ 5.47നാണ് മഹാരാഷ്ട്രയില്‍ രാഷ്ട്രപതിഭരണം പിന്‍വലിച്ചത്.

എന്‍.സി.പിയുടെ പാര്‍ലമെന്ററി പാര്‍ട്ടി നേതാവാണ് അജിത് പവാര്‍. ശരദ് പവാറിന്റെ അറിവില്ലാതെ അജിത് പവാര്‍ പ്രധാന രാഷ്ട്രീയതീരുമാനങ്ങള്‍ എടുക്കില്ലെന്നും റിപ്പോർട്ടുണ്ട്. ശരദ് പവാറിന്റെ അനുമതിയോടെയാകും അജിത്തിന്റെ നീക്കമെന്നാണ് വിലയിരുത്തപ്പെടുന്നത്. കഴിഞ്ഞയാഴ്ച ശരദ് പവാര്‍ പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദിയുമായി കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തിയതും സംശയങ്ങള്‍ക്ക് ആക്കം കൂട്ടുന്നു.

Sources: Ajit Pawar is the leader of Parliamentary board of NCP and no decision of NCP is taken without Sharad Pawar’s assent https://t.co/gks7WGb5MQ