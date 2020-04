ലോക്ക്ഡൗണ്‍ നിര്‍ദേശങ്ങള്‍ ലംഘിക്കുന്നവര്‍ക്കെതിരെ പോലീസിന് നിയമനടപടിയെടുക്കാം. എന്നാല്‍ നിര്‍ദേശം പാലിക്കാത്ത കുറച്ചുപേര്‍ക്കെതിരെ പുനെ ബിബവെവാടിയിലെ പോലീസ് കടുത്ത നടപടിയൊന്നുമെടുത്തില്ല. പകരം 'നല്ല പാഠം' പഠിപ്പിച്ച് വിട്ടു.

വ്യാഴാഴ്ച രാവിലെ പ്രഭാത സവാരിക്കിറങ്ങിയ കുറച്ചുപേരെയാണ് പോലീസ് തടഞ്ഞത്. നടക്കണ്ട പകരം ഒരിടത്തിരുന്ന് യോഗ ചെയ്താല്‍ മതിയെന്നായി പോലീസ്. റോഡില്‍ തന്നെ സുരക്ഷിതമായ അകലത്തില്‍ നിര്‍ത്തിയാണ് പോലീസ് ഇവരെ യോഗ ചെയ്യിച്ചത്.

#WATCH Maharashtra: Police made people, who violated lockdown for a morning walk, perform yoga in Bibvewadi area of Pune, early morning today. #CoronavirusLockdown pic.twitter.com/m5ooX6ixaN