താണെ: മഹാരാഷ്ട്രയില്‍ കെട്ടിടം തകര്‍ന്നുവീണ് രക്ഷിതാക്കളെ നഷ്ടപ്പെട്ട കുട്ടികളെ സംരക്ഷിക്കുമെന്ന് മന്ത്രി ഏക്‌നാഥ് ഷിന്‍ഡെ.

രണ്ട് ആണ്‍കുട്ടികളുടെ വിദ്യാഭ്യാസവും മറ്റ് ചെലവുകളും താന്‍ മേല്‍നോട്ടം വഹിക്കുന്ന സന്നദ്ധ സംഘടന വഹിക്കുമെന്ന് പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പ് മന്ത്രിയായ ഷിന്‍ഡെ പറഞ്ഞു.

തിങ്കളാഴ്ച വൈകുന്നേരം മഹദ് ടൗണിലെ അഞ്ച് നില കെട്ടിടം തകര്‍ന്നുവീണ് പതിനാറ് പേരാണ് മരിച്ചത്.അപകടത്തില്‍ കുട്ടികളുടെ അച്ഛനും അമ്മയും രണ്ട് സഹോദരങ്ങളും ഉണ്ടായിരുന്നു. അപകടം നടന്ന് 18 മണിക്കൂറിന് ശേഷമാണ് കോണ്‍ക്രീറ്റ് അവശിഷ്ടള്‍ക്കിടയില്‍ നിന്ന് ആണ്‍കുട്ടികളിലൊരാളായ മൊഹമ്മദ് ബാങ്കിയെ നിസാര പരിക്കുകളോടെ പുറത്തെടുത്തത്.

കുടുംബത്തിലെ ആരും ജീവനോടെ ഇല്ലാത്ത സാഹചര്യത്തിലാണ് ആശ്വാസം പകര്‍ന്ന് മന്ത്രിയുടെ പ്രഖ്യാപനം.

