പൂണെ: പണം മനുഷ്യനെ പ്രലോഭിപ്പിക്കുന്നതാണെന്നാണ് പൊതുവേയുള്ള അഭിപ്രായം. പക്ഷേ, പൂണെയിലെ ധനജി ജഗ്ദാലെ എന്ന 54-കാരന്‍ ആ പ്രലോഭനത്തിലൊന്നും വീണില്ല. പോക്കറ്റില്‍ വെറും മൂന്നുരൂപ മാത്രമുള്ളപ്പോള്‍ പതിനായിരങ്ങള്‍ വഴിയില്‍ നിന്ന് കിട്ടിയിട്ടും പണത്തിന്റെ യഥാര്‍ഥ അവകാശിയെ കണ്ടെത്തി തിരികെ ഏല്‍പ്പിക്കുകയായിരുന്നു ധനജി. സംഭവം വാര്‍ത്തയായപ്പോള്‍ മഹാരാഷ്ട്രയിലാകെ താരമായിരിക്കുകയാണ് ഈ 54-കാരന്‍.

കൂലിപ്പണിക്കാരനായ ധനജിക്ക് ദീപാവലി ദിവസമാണ് 40000 രൂപ കണ്ടുകിട്ടിയത്. അന്നേദിവസം ദഹിവാഡിയില്‍ ജോലിക്ക് പോയിരുന്ന ധനജി തിരികെ നാട്ടിലേക്ക് പോകുന്നതിനിടെയായിരുന്നു സംഭവം. ബസ് സ്റ്റോപ്പിലെത്തിയ അദ്ദേഹം നിലത്തുകിടക്കുന്ന നോട്ടുകെട്ടുകള്‍ കണ്ടു. ഉടന്‍തന്നെ അത് എടുത്ത ധനജി സമീപത്തുണ്ടായിരുന്നവരോടെല്ലാം ഇത് നിങ്ങളുടെ പണമാണോ എന്ന് ചോദിച്ചെങ്കിലും യഥാര്‍ഥ ഉടമയെ കണ്ടെത്താനായില്ല. ഇതിനിടെയാണ് കുറച്ചകലെയായി ഒരാള്‍ റോഡില്‍ എന്തോ തിരയുന്നത് ധനജിയുടെ ശ്രദ്ധയില്‍പ്പെട്ടത്. തുടര്‍ന്ന് കാര്യംതിരക്കിയ ധനജിക്ക് തന്റെ കൈയിലുള്ള പണം അയാളുടേതാണെന്ന് മനസിലാവുകയും മുഴുവന്‍ തുകയും ഏല്‍പ്പിക്കുകയുമായിരുന്നു.

ഭാര്യയുടെ ശസ്ത്രക്രിയയ്ക്കായി കരുതിയിരുന്ന പണമാണ് ആ യാത്രക്കാരനില്‍നിന്ന് കളഞ്ഞുപോയിരുന്നത്. പണം തിരികെ കിട്ടിയ സന്തോഷത്തില്‍ ആയിരം രൂപ പാരിതോഷികമായി അയാള്‍ സമ്മാനിച്ചെങ്കിലും ധനജി സ്വീകരിച്ചില്ല. പകരം നാട്ടിലേക്കുള്ള ബസ് ചാര്‍ജിനാവശ്യമായ ഏഴ് രൂപ മതിയെന്നായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിന്റെ മറുപടി.

സത്താറയിലെ പിങ്കളി ഗ്രാമത്തില്‍ താമസിക്കുന്ന ധനജിക്ക് പത്തുരൂപയാണ് ബസ് ചാര്‍ജായി ആവശ്യമുണ്ടായിരുന്നത്. സംഭവസമയം തന്റെ കൈവശം വെറും മൂന്നുരൂപ മാത്രമാണ് ഉണ്ടായിരുന്നതെന്നും അതിനാലാണ് ഏഴുരൂപ ആവശ്യപ്പെട്ടതെന്നും ധനജി പറഞ്ഞു.

ധനജിയുടെ സത്യസന്ധത വാര്‍ത്തയായതോടെ അദ്ദേഹത്തെ അഭിനന്ദിച്ച് നിരവധിപേര്‍ രംഗത്തെത്തി. സത്താറയിലെ ബിജെപി എംഎല്‍എ ശിവേന്ദ്രരാജ ബോസ്ലെ, മുന്‍ എം.പി. ഉദയന്‍രാജെ ബോസ്ലെ തുടങ്ങിയവരും ഒട്ടേറെ സംഘടനകളും അദ്ദേഹത്തെ അനുമോദിച്ചു. എന്നാല്‍ ഇവരാരും നല്‍കിയ പാരിതോഷികം സ്വീകരിക്കാന്‍ ധനജി തയ്യാറായില്ല. കൊറഗോണ്‍ സ്വദേശിയും അമേരിക്കയില്‍ താമസക്കാരനുമായ രാഹുല്‍ ബാര്‍ഗെ എന്നയാള്‍ അഞ്ചുലക്ഷം രൂപ ധനസഹായം വാഗ്ദാനം ചെയ്‌തെങ്കിലും അതും ധനജി സ്‌നേഹപൂര്‍വം നിരസിച്ചു.

ആരുടെയെങ്കിലും പണം എടുത്താല്‍ ഒരിക്കലും സംതൃപ്തിയോടെ ജീവിക്കാനാവില്ല എന്നതാണ് തന്റെ കാഴ്ചപ്പാടെന്നും ഈ സന്ദേശം പ്രചരിപ്പിക്കുക മാത്രമാണ് തന്റെ ലക്ഷ്യമെന്നുമായിരുന്നു ധനജിയുടെ പ്രതികരണം.

