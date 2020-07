മുംബൈ: ആശങ്കയായി മഹാരാഷ്ട്രയില്‍ കോവിഡ് കണക്കുകള്‍. ഇന്ന് സംസ്ഥാനത്ത് 9,895 പേര്‍ക്കു കൂടി കോവിഡ്-19 സ്ഥിരീകരിക്കുകയും 298 പേര്‍ മരിക്കുകയും ചെയ്തു.

ഇതോടെ മഹാരാഷ്ട്രയിലെ ആകെ കോവിഡ് ബാധിതരുടെ എണ്ണം 3,47,502 ആയി. ഇതില്‍ 1,36,980 എണ്ണം സജീവ കേസുകളാണ്. 1,94,253 പേര്‍ രോഗമുക്തി നേടിയപ്പോള്‍ 12,854 പേര്‍ മരിച്ചതായി മഹാരാഷ്ട്ര ആരോഗ്യ വകുപ്പ് അറിയിച്ചു.

9895 new #COVID19 positive cases and 298 deaths have been reported in Maharashtra today. Total number of positive cases now stand at 3,47,502 including 1,36,980 active cases, 1,94,253 discharged cases and 12,854 deaths: State Health Department pic.twitter.com/atbGkz0prM