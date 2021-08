മുംബൈ: മുന്‍ പ്രധാനമന്ത്രി രാജീവ് ഗാന്ധിയുടെ പേരില്‍ പുരസ്‌കാരം എര്‍പ്പെടുത്തുമെന്ന് മഹാരാഷ്ട്ര സര്‍ക്കാര്‍. സംസ്ഥാനത്തെ ഇന്‍ഫര്‍മേഷന്‍ ടെക്‌നോളജി രംഗത്ത് മികവ് പ്രകടിപ്പിക്കുന്ന സ്ഥാപനങ്ങള്‍ക്കാണ് പുരസ്‌കാരം നല്‍കുകയെന്ന് ഐടി വകുപ്പ് മന്ത്രി സതേജ് പാട്ടീല്‍ പറഞ്ഞു. കായിക ബഹുമതിയായ ഖേല്‍രത്‌ന പുരസ്‌കാരത്തില്‍നിന്ന് രാജീവ് ഗാന്ധിയുടെ പേര് ഒഴിവാക്കിയ കേന്ദ്രസര്‍ക്കാര്‍ നടപടി വിവാദമായതിനു പിന്നാലെയാണ് മഹാരാഷ്ട്ര സര്‍ക്കാരിന്റെ നീക്കം.

രാജീവ് ഗാന്ധിയുടെ ജന്മവാര്‍ഷിക ദിനമായ ഓഗസ്റ്റ് 20ന് ആണ് പുരസ്‌കാരം പ്രഖ്യാപിക്കുകയെന്ന് മന്ത്രി സതേജ് പാട്ടീല്‍ വ്യക്തമാക്കി. ഐടി മേഖലയില്‍ ശ്രദ്ധേയമായ പ്രകടനം കാഴ്ചവെക്കുന്ന സ്ഥാനപങ്ങള്‍ക്കും കമ്പനികള്‍ക്കുമാണ് പുരസ്‌കാരം നല്‍കുക. ഇന്ത്യയുടെ ഐടി മേഖലയുടെ വളര്‍ച്ചയ്ക്ക് നല്‍കിയ സംഭാവനകളെ മുന്‍നിര്‍ത്തിയാണ് ശ്രദ്ധാഞ്ജലി എന്ന നിലയില്‍ രാജീവ് ഗാന്ധിയുടെ പേരില്‍ പുരസ്‌കാരം ഏര്‍പ്പെടുത്തുന്നതെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി.

രാജീവ് ഗാന്ധിയുടെ പേരില്‍ പുരസ്‌കാരം ഏര്‍പ്പെടുത്തുന്നത് രാഷ്ട്രീയ നീക്കമാണെന്ന് ബിജെപി നേതാവ് മാധവ് ഭണ്ഡാരി പറഞ്ഞു. രാജീവ് ഗാന്ധിയുടെ പേരില്‍ പുരസ്‌കാരം നല്‍കുന്നതില്‍ ഞങ്ങള്‍ക്ക് എതിര്‍പ്പില്ല. എന്നാല്‍ തുടര്‍ച്ചയായി 15 വര്‍ഷം അധികാരത്തിലിരുന്നിട്ടും കോണ്‍ഗ്രസ് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഐടി അവാര്‍ഡിന് രാജീവ് ഗാന്ധിയുടെ പേരിടാതിരുന്നതെന്ന് വ്യക്തമാക്കണം. അവര്‍ രാഷ്ട്രീയം കളിക്കുകയാണ്. അവരുടെ രാഷ്ട്രീയം ഗാന്ധി-വദ്ര കുടുംബങ്ങളുടെ പേരിനെ ചുറ്റിപ്പറ്റി മാത്രമാണ്, അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

അടുത്തിടെ രാജ്യത്തെ പരമോന്നത കായിക ബഹുമതിയായ ഖേല്‍രത്‌ന പുരസ്‌കാരത്തില്‍നിന്ന് രാജീവ് ഗാന്ധിയുടെ പേര് കേന്ദ്രസര്‍ക്കാര്‍ ഒഴിവാക്കിയിരുന്നു. രാജീവ് ഗാന്ധി ഖല്‍രത്‌ന പുരസ്‌കാരത്തിന്റെ പേര് 'മേജര്‍ ധ്യാന്‍ ചന്ദ് ഖേല്‍ രത്‌ന' എന്നാക്കി പുനര്‍നാമകരണം ചെയ്യുന്നതായി പ്രധാനമന്ത്രി മോദി പ്രഖ്യാപിച്ചിരുന്നു.

പേര് മാറ്റിക്കൊണ്ടുള്ള കേന്ദ്ര നടപടിക്കെതിരേ ശിവസേന രംഗത്തെത്തുകയും ചെയ്തിരുന്നു. കേന്ദ്രസര്‍ക്കാരിന്റേത് രാഷ്ട്രീയ നീക്കമാണെന്ന് ശിവസേന മുഖപത്രമായ സാമ്‌നയിലെ മുഖപ്രസംഗത്തില്‍ ആരോപിച്ചു. അഹമ്മദാബാദിലെ ക്രിക്കറ്റ് സ്റ്റേഡിയത്തിന് നരേന്ദ്ര മോദിയുടെ പേര് നല്‍കിയതിനെയും മുഖപ്രസംഗത്തില്‍ ശിവസേന വിമര്‍ശിച്ചിരുന്നു.

