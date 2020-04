ന്യൂഡല്‍ഹി: മഹാരാഷ്ട്രയില്‍ ഒഴിവുള്ള ഒമ്പത് നിയമസഭാ കൗൺസിൽ സീറ്റുകളിലേയ്ക്കുള്ള തിരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രഖ്യാപിക്കാന്‍ ഗവര്‍ണര്‍ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷനോട് ആവശ്യപ്പെട്ടു. സംസ്ഥാനത്തെ രാഷ്ട്രീയ അസ്ഥിരത ലഘൂകരിക്കുന്നതിന് ഇടപെടണമെന്ന് ഉദ്ധവ് താക്കറെ പ്രധാനമന്ത്രി മോദിയെ വിളിച്ച് ആവശ്യപ്പെട്ടതിനു പിന്നാലെയാണ് ഗവര്‍ണര്‍ ബി.എസ്. കൊഷിയാരി തിരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷനോട് ഇക്കാര്യം ആവശ്യപ്പെട്ടത്.

മുഖ്യമന്ത്രിയായ ഉദ്ധവ് താക്കറെ മെയ് 28-ന് മുമ്പായി നിയമസഭയിലേക്ക് നാമനിര്‍ദേശം ചെയ്യപ്പെടണം എന്നിരിക്കെ ഗവര്‍ണര്‍ തീരുമാനമെടുക്കുന്നില്ലെന്ന് ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയാണ് കഴിഞ്ഞ ദിവസം അദ്ദേഹം പ്രധാനമന്ത്രിയെ വിളിച്ചത്. കോവിഡ് പ്രതിസന്ധി നിലനില്‍ക്കുന്ന നിര്‍ണായക ഘട്ടത്തില്‍ രാഷ്ട്രീയ അസ്ഥിരതക്കുള്ള പ്രാപ്തി സംസ്ഥാനത്തിനില്ലെന്നും ഇത് ഒഴിവാക്കണമെന്ന് അദ്ദേഹം പ്രധാനമന്ത്രിയോട് ആവശ്യപ്പെട്ടിരുന്നു. മുഖ്യമന്ത്രി ഉദ്ദവ് താക്കറയെ നിയമസഭാ കൗൺസിലിലേക്ക് നാമനിര്‍ദേശം ചെയ്യാന്‍ മഹാരാഷ്ട്ര മന്ത്രിസഭ ഗവര്‍ണര്‍ ബി.എസ്. കോശ്യാരിയോട് ശുപാര്‍ശ ചെയ്തതിന് പിന്നാലെയാണ് അദ്ദേഹം പ്രധാനമന്ത്രിയെ ഫോണിൽ വിളിച്ചത്.

ഉദ്ദവ് താക്കറെ നിലവില്‍ നിയമസഭാ അംഗമല്ല. മെയ് 28-ന് മുമ്പായി അദ്ദേഹം നാമനിര്‍ദേശം ചെയ്യപ്പെടേണ്ടതുണ്ട്. മെയ് 28 ഓടെ ഉദ്ദവ് താക്കറെ ഭരണമേറ്റെടുത്തിട്ട് ആറ് മാസം തികയും. ഇതിന് മുമ്പായി നാമനിര്‍ദേശം ചെയ്യപ്പെട്ടില്ലെങ്കില്‍ മുഖ്യമന്ത്രി സ്ഥാനം ഒഴിയേണ്ടി വരും. സംസ്ഥാന മന്ത്രിസഭ രണ്ടു തവണ പ്രമേയം പാസാക്കിയെങ്കിലും ഗവര്‍ണര്‍ ഇക്കാര്യത്തില്‍ തീരുമനമെടുത്തിരുന്നില്ല.

Maharashtra Governor BS Koshiyari requests the Election Commission of India to declare elections to 9 vacant seats of Maharashtra Legislative Council. pic.twitter.com/EmvNHQOawx