മുംബൈ: സര്‍ക്കാര്‍ രൂപവത്കരണത്തില്‍ അനിശ്ചിതത്വം തുടരുന്ന മഹാരാഷ്ട്രയില്‍ ശിവസേനയ്ക്ക് ഗവര്‍ണറുടെ ക്ഷണം. ബി.ജെ.പി. പിന്മാറിയതിന് പിന്നാലെയാണ് രണ്ടാമത്തെ വലിയ കക്ഷിയായ ശിവസേനയെ ഗവര്‍ണര്‍ ഭഗത് സിങ് കോഷിയാരി സര്‍ക്കാര്‍ രൂപവത്കരിക്കാന്‍ ക്ഷണിച്ചത്. സര്‍ക്കാരുണ്ടാക്കാന്‍ ഭൂരിപക്ഷമുണ്ടെങ്കില്‍ തിങ്കളാഴ്ച വൈകീട്ട് 7.30-ന് മുമ്പ് അത് തെളിയിക്കണമെന്നാണ് ഗവര്‍ണര്‍ ആവശ്യപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത്.

അതേസമയം, സര്‍ക്കാരുണ്ടാക്കാനില്ലെന്ന് ബി.ജെ.പി. വ്യക്തമാക്കിയതോടെ ശിവസേന അടിയന്തരനീക്കങ്ങള്‍ ആരംഭിച്ചു. ശിവസേന തന്നെ മഹാരാഷ്ട്രയില്‍ സര്‍ക്കാരുണ്ടാക്കുമെന്ന് സഞ്ജയ് റാവത്ത് പ്രതികരിച്ചു. ശിവസേനയില്‍നിന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി ഉണ്ടാകുമെന്ന് പാര്‍ട്ടി അധ്യക്ഷന്‍ ഉദ്ധവ് താക്കറെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കില്‍ എന്തുവില കൊടുത്തും അത് നടപ്പാക്കുമെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. സര്‍ക്കാര്‍ രൂപവത്കരണത്തില്‍നിന്ന് ബി.ജെ.പി. പിന്മാറിയതോടെ എന്‍.സി.പി.യും കോണ്‍ഗ്രസും ചര്‍ച്ചകള്‍ വേഗത്തിലാക്കി. സംസ്ഥാനത്തെ സാഹചര്യങ്ങള്‍ നിരീക്ഷിച്ചുവരികയാണെന്ന് കോണ്‍ഗ്രസ് നേതാവ് അശോക് ചവാന്‍ പറഞ്ഞു.

ഭൂരിപക്ഷമില്ലാത്തതിനാല്‍ മഹാരാഷ്ട്രയില്‍ സര്‍ക്കാരുണ്ടാക്കേണ്ടെന്ന് ഞായറാഴ്ച വൈകീട്ടാണ് ബി.ജെ.പി. തീരുമാനമെടുത്തത്. സര്‍ക്കാര്‍ രൂപവത്കരിക്കാനുള്ള ഭൂരിപക്ഷമില്ലെന്ന് ബി.ജെ.പി. ഗവര്‍ണറെ അറിയിക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു. സഖ്യമായി മത്സരിച്ചെങ്കിലും മുഖ്യമന്ത്രി പദം പങ്കുവെയ്ക്കണമെന്ന ആവശ്യത്തില്‍ ശിവസേന ഉറച്ചുനിന്നതോടെയാണ് ബി.ജെ.പി. പ്രതിസന്ധിയിലായത്.

