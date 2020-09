മുംബൈ: സംസ്ഥാനത്ത് കാര്‍ഷിക നിയമം നടപ്പിലാക്കാനുള്ള ഉത്തരവ് പിന്‍വലിച്ച് മഹാരാഷ്ട്ര സര്‍ക്കാര്‍. മന്ത്രിസഭായോഗം ബഹിഷ്‌കരിക്കുമെന്ന് കോണ്‍ഗ്രസ് ഭീഷണി ഉയര്‍ത്തിയതിന് പിന്നാലെയാണ് സര്‍ക്കാര്‍ നടപടി. ഹിന്ദുസ്ഥാന്‍ ടൈംസ് ആണ് ഇക്കാര്യം റിപ്പോര്‍ട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്.

കാര്‍ഷിക ബില്ലുകള്‍ നടപ്പിലാക്കുന്നതിനെ എതിര്‍ത്ത് എന്‍സിപിയും കോണ്‍ഗ്രസും ശക്തമായി രംഗത്തുവന്നിരുന്നു.

കേന്ദ്രസര്‍ക്കാരിന്റെ മൂന്ന് ഓര്‍ഡിനന്‍സുകള്‍ സംസ്ഥാനത്ത് നടപ്പിലാക്കണമെന്ന് ഓഗസ്ത് 10 നാണ് ഡയറക്ടര്‍ ഓഫ് മാര്‍ക്കറ്റിങ് സതീഷ് സോണി ഉത്പാദകര്‍ക്കും സഹകരണ സംഘങ്ങള്‍ക്കും ഉത്തരവ് നല്‍കിയത്. ബില്‍ പാര്‍ലമെന്റില്‍ പാസാവുന്നതിനും മുന്‍പായിരുന്നു ഇത്. അതേസമയം കേന്ദ്രകാര്‍ഷിക സെക്രട്ടറി സജ്ഞയ് അഗര്‍വാളിന്റെ നിര്‍ദേശം ലഭിച്ചതിന് ശേഷമാണ് ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിച്ചതെന്നാണ് സംസ്ഥാന വാണിജ്യവകുപ്പിന്റെ വിശദീകരണം. ഈ ഉത്തരവ് പിന്‍വലിക്കാനാണ് ഇപ്പോള്‍ സര്‍ക്കാര്‍ നിര്‍ദേശിച്ചിരിക്കുന്നത്.

പാര്‍ലമെന്റില്‍ പാസായ കാര്‍ഷിക ബില്ലുകള്‍ക്കെതിരെ കോണ്‍ഗ്രസ് ശക്തമായ പ്രതിഷേധം ഉന്നയിച്ചിരുന്നു. കര്‍ഷകവിരുദ്ധ ബില്‍ എന്നാണ് ബില്ലുകളെ കോണ്‍ഗ്രസ് വിശേഷിപ്പിച്ചത്. സംസ്ഥാനത്ത് നിയമം നടപ്പിലാക്കില്ലെന്ന് സംസ്ഥാന ഉപമുഖ്യമന്ത്രിയും എന്‍സിപി നേതാവുമായ അജിത് പവാറും പറഞ്ഞിരുന്നു.

