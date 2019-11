മുംബൈ: മഹാരാഷ്ട്ര മുഖ്യമന്ത്രിയായി ശിവസേന തലവന്‍ ഉദ്ധവ് താക്കറെ അല്പസമയത്തിനകം സത്യപ്രതിജ്ഞ ചെയ്യും. ദാദറിലെ ശിവജി പാര്‍ക്കില്‍ വൈകീട്ട് 6.45 നാണ് പ്രൗഢഗംഭീരമായ സത്യപ്രതിജ്ഞാ ചടങ്ങ്. ഉദ്ധവ് താക്കറെയ്ക്ക് പുറമേ കോണ്‍ഗ്രസില്‍നിന്ന് ബലാസാഹേബ് തോറത്ത്, നിതിന്‍ റാവത്ത് എന്നിവരും എന്‍സിപിയില്‍നിന്ന് ജയന്ത് പാട്ടീല്‍, ചഗ്ഗന്‍ ബുജ്ബാല്‍ എന്നിവരും ശിവസേനയില്‍നിന്ന് ഏക്‌നാഥ് ഷിന്‍ഡെ, സുഭാഷ് ദേശായി എന്നിവരും വ്യാഴാഴ്ച സത്യപ്രതിജ്ഞ ചെയ്യും.

ശിവജി പാര്‍ക്കില്‍ നടക്കുന്ന ചടങ്ങില്‍ പതിനായിരത്തിലധികം പ്രവര്‍ത്തകര്‍ എത്തിച്ചേരുമെന്നാണ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്. എന്‍സിപി അധ്യക്ഷന്‍ ശരദ് പവാര്‍, മുതിര്‍ന്ന കോണ്‍ഗ്രസ് നേതാക്കള്‍, ഡി.എം.കെ. അധ്യക്ഷന്‍ എം.കെ.സ്റ്റാലിന്‍, മുകേഷ് അംബാനി, അമിതാഭ് ബച്ചന്‍ തുടങ്ങിയവരും ചടങ്ങിന് സാക്ഷ്യംവഹിക്കാന്‍ എത്തിയേക്കും.

ഉദ്ധവ് താക്കറെയ്ക്ക് പുറമേ ആറുപേര്‍ വ്യാഴാഴ്ച മന്ത്രിമാരായി സത്യപ്രതിജ്ഞ ചെയ്യുമെന്ന് എന്‍സിപി നേതാവ് പ്രഫുല്‍ പട്ടേല്‍ നേരത്തെ പറഞ്ഞിരുന്നു. താന്‍ ഇന്ന് സത്യപ്രതിജ്ഞ ചെയ്യില്ലെന്ന് എന്‍സിപി നേതാവും മുന്‍ മന്ത്രിയുമായ അജിത് പവാര്‍ പ്രതികരിച്ചു.

അതിനിടെ, ഉദ്ധവ് താക്കറെയുടെ സത്യപ്രതിജ്ഞയ്ക്ക് മുന്നോടിയായി ത്രികക്ഷി സഖ്യത്തിന്റെ പൊതുമിനിമം പരിപാടി പുറത്തിറക്കി. കാര്‍ഷിക കടങ്ങള്‍ എഴുതിത്തള്ളുമെന്നും കര്‍ഷകര്‍ക്ക് നഷ്ടപരിഹാരം ഉറപ്പുവരുത്തുമെന്നും പൊതുമിനിമം പരിപാടിയില്‍ പറയുന്നു.

Content Highlights: maharashtra government; uddhav thackeray will take oath today with six ministers from three parties