മുംബൈ: ആഭ്യന്തര വിമാന സര്‍വീസുകള്‍ സംസ്ഥാനത്ത് തിങ്കളാഴ്ച മുതൽ തുടങ്ങുന്നത് സംബന്ധിച്ച തീരുമാനം എടുത്തിട്ടില്ലെന്ന് മഹാരാഷ്ട്രാ സര്‍ക്കാര്‍. ലോക്ക്ഡൗണ്‍ ഇന്നത്തെ നിലയില്‍ മെയ് 31 വരെ തുടരണമെന്നാണ് സംസ്ഥാനത്തിന്റെ നിലപാട്. സംസ്ഥാനത്തോട് ആലോചിക്കാതെയാണ് ആഭ്യന്തര വിമാന സര്‍വീസുകള്‍ തിങ്കളാഴ്ച തുടങ്ങാനുള്ള തീരുമാനം കേന്ദ്രം കൈക്കൊണ്ടതെന്നും ഉദ്ധവ് താക്കറെ സര്‍ക്കാര്‍ കുറ്റപ്പെടുത്തിയതായി ഇന്ത്യാ ടുഡേ റിപ്പോര്‍ട്ടുചെയ്തു. വിമാനയാത്ര സംബന്ധിച്ച മാര്‍ഗനിര്‍ദ്ദേശങ്ങള്‍ തയ്യാറാക്കാന്‍ കൂടുതല്‍ സമയം വേണമെന്നാണ് മഹാരാഷ്ട്രയുടെ നിലപാട്.

വിമാനത്താവളത്തിന് പുറത്തുള്ള എല്ലാ കാര്യങ്ങളുടെയും ഉത്തരവാദിത്വം സംസ്ഥാന സര്‍ക്കാരിനാണെന്നും അവര്‍ ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നു. അതിനാല്‍ വിമാനയാത്ര അനുവദിക്കുന്നതിന് ലോക്ക്ഡൗണില്‍ ഇളവുകള്‍ ഏര്‍പ്പെടുത്തേണ്ടതുണ്ടോ എന്നകാര്യം കേന്ദ്രവുമായി കൂടിയാലോചിച്ച് മാത്രമെ തീരുമാനിക്കൂവെന്നും സര്‍ക്കാര്‍ വൃത്തങ്ങള്‍ പറയുന്നു.

എന്നാല്‍ മറ്റുസംസ്ഥാനങ്ങളെപ്പോലെ മഹാരാഷ്ട്രയും ആഭ്യന്തര വിമാന സര്‍വീസുകള്‍ പുനരാരംഭിക്കുന്നതിനെ അനുകൂലിച്ചുവെന്നാണ് കേന്ദ്ര വ്യോമയാന മന്ത്രാലയ വൃത്തങ്ങള്‍ പറയുന്നത്. സംസ്ഥാനങ്ങളുമായി ആലോചിച്ചാണ് അന്തിമ തീരുമാനമെടുത്തത്. ടിക്കറ്റ് ബുക്കിങ് തുടങ്ങുകയും തിങ്കളാഴ്ച മുതല്‍ വിമാനയാത്ര നടത്തേണ്ടവര്‍ അതിനുള്ള മുന്നൊരുക്കങ്ങള്‍ പൂര്‍ത്തിയാക്കുകയും ചെയ്ത സാഹചര്യത്തില്‍ ഇനി തീരുമാനത്തില്‍ മാറ്റമില്ലെന്നും വ്യോമയാന മന്ത്രാലയ വൃത്തങ്ങള്‍ ചൂണ്ടിക്കാട്ടി.

അതിനിടെ ആഭ്യന്തര വിമാനങ്ങളില്‍ എത്തുന്ന യാത്രക്കാരെ 14 ദിവസം ഹോം ക്വാറന്റീന്‍ ചെയ്യണമെന്ന ആവശ്യം കേരളവും ഛത്തീസ്ഗഢും മുന്നോട്ടുവച്ചു കഴിഞ്ഞു. ആറ് സംസ്ഥാനങ്ങളില്‍നിന്ന് എത്തുന്നവരെ ഏഴ് ദിവസം ഹോം ക്വാറന്റീനിലാക്കുമെന്ന് കര്‍ണാടകവും വ്യക്തമാക്കിക്കഴിഞ്ഞു. ആഭ്യന്തര വിമാന സര്‍വീസുകള്‍ തിങ്കളാഴ്ച പുനരാരംഭിക്കുന്ന സാഹചര്യത്തില്‍ പുറത്തിറക്കിയ മാര്‍ഗരേഖയിലാണ് കേരളത്തില്‍ എത്തുന്നവര്‍ 14 ദിവസം വീടുകളില്‍ നിരീക്ഷണത്തില്‍ കഴിയണമെന്ന് വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുള്ളത്.

ആഭ്യന്തര വിമാന സര്‍വീസുകള്‍ തുടങ്ങുന്നതില്‍ ആശങ്ക രേഖപ്പെടുത്തി ഛത്തീസ്ഗഢ് മുഖ്യമന്ത്രി ഭൂപേഷ് ഭാഗേലും കേന്ദ്രത്തിന് കത്തയച്ചിട്ടുണ്ട്. യാത്രക്കാരുടെ മുഴുവന്‍ വിവരങ്ങളും നേരത്തെതന്നെ സംസ്ഥാനങ്ങള്‍ക്ക് കൈമാറണമെന്നും സംസ്ഥാനത്ത് എത്തുന്നവരെ നിര്‍ബന്ധമായും 14 ദിവസം ക്വാറന്റീനിലാക്കണമെന്നും കത്തില്‍ ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്.

മഹാരാഷ്ട്രാ, രാജസ്ഥാന്‍, ഡല്‍ഹി, ഗുജറാത്ത്, തമിഴ്‌നാട്, മധ്യപ്രദേശ് എന്നീ സംസ്ഥാനങ്ങളില്‍നിന്ന് ആഭ്യന്തര വിമാനങ്ങളില്‍ കര്‍ണാടകയില്‍ എത്തുന്നവരെ ഏഴ് ദിവസം ഇന്‍സ്റ്റിറ്റിയൂഷണല്‍ ക്വാറന്റീനിലും തുടര്‍ന്ന് ഹോം ക്വാറന്റീനിലും ആക്കുമെന്ന് സംസ്ഥാന ഡിജിപി വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട്.

