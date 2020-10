മുംബൈ: നടന്‍ സുശാന്ത് സിങ് രാജ്പുത്തിന്റെ മരണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് മുംബൈയെയും മഹാരാഷ്ട്ര പോലീസിനെയും അപകീര്‍ത്തിപ്പെടുത്താന്‍ പ്രതിപക്ഷമായ ബി.ജെ.പി. ഗൂഢാലോചന നടത്തിയെന്നും വിഷയത്തില്‍ അന്വേഷണം നടത്തുമെന്നും മഹാരാഷ്ട്ര ആഭ്യന്തരമന്ത്രി അനില്‍ ദേശ്മുഖ്.

ചൊവ്വാഴ്ചയാണ് മന്ത്രി അന്വേഷണം പ്രഖ്യാപിച്ചത്. മുംബൈയെയും മഹാരാഷ്ട്ര പോലീസിനെയും അപകീര്‍ത്തിപ്പെടുത്തിയതിന് ബി.ജെ.പിയും മുന്‍മുഖ്യമന്ത്രി ദേവേന്ദ്ര ഫഡ്‌നാവിസും മാപ്പു പറയണമെന്നും ദേശ്മുഖ് ആവശ്യപ്പെട്ടു.

മുംബൈ പോലീസിന്റെ ക്രൈം ബ്രാഞ്ചും മഹാരാഷ്ട്ര പോലീസിന്റെ സൈബര്‍ ക്രൈം ബ്രാഞ്ചുമാണ് അന്വേഷണം നടത്തുകയെന്നും മന്ത്രി പറഞ്ഞതായി ഹിന്ദുസ്ഥാന്‍ ടൈംസ് റിപ്പോര്‍ട്ട് ചെയ്തു.

മഹാരാഷ്ട്ര സര്‍ക്കാരിനെയും സുശാന്തിനെ മരണത്തെ കുറിച്ചുള്ള മുംബൈ പോലീസിന്റെ അന്വേഷണത്തെയും താറടിച്ച് കാണിക്കാന്‍ സംഘടിതമായ നീക്കം നടന്നുവെന്ന് മുംബൈ പോലീസിന്റെ സൈബര്‍ യൂണിറ്റ്, കമ്മീഷണര്‍ പരംബീര്‍ സിങ്ങിന് നല്‍കിയ റിപ്പോര്‍ട്ടില്‍ വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു. ഒമ്പത് രാജ്യങ്ങളില്‍നിന്നായി കുറഞ്ഞത് 80,000 വ്യാജ സോഷ്യല്‍ മീഡിയ അക്കൗണ്ടുകള്‍ ഇതിനായി നിര്‍മിച്ചിരുന്നെന്നും റിപ്പോര്‍ട്ടില്‍ പറയുന്നുണ്ട്.

ജൂണ്‍ 14നാണ് സുശാന്തിനെ വസതിയില്‍ മരിച്ച നിലയില്‍ കണ്ടെത്തിയത്. സംഭവം ആത്മഹത്യയാണോ അതോ കൊലപാതകമാണോ എന്നതിനെ ചൊല്ലി വലിയ വിവാദങ്ങള്‍ രൂപപ്പെട്ടിരുന്നു.

