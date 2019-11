മുംബൈ: സര്‍ക്കാര്‍ രൂപവത്കരിക്കാനില്ലെന്ന് ബി.ജെ.പി. വ്യക്തമാക്കിയതോടെ രാഷ്ട്രീയനീക്കങ്ങള്‍ സജീവമാക്കി കോണ്‍ഗ്രസ്. സംസ്ഥാനത്തെ നിലവിലെ സാഹചര്യങ്ങള്‍ നിരീക്ഷിച്ചുവരികയാണെന്നും തങ്ങള്‍ക്ക് മുന്നിലുള്ള എല്ലാ വഴികളെക്കുറിച്ചും ചര്‍ച്ച ചെയ്യുകയാണെന്നും കോണ്‍ഗ്രസ് നേതാവ് അശോക് ചവാന്‍ പറഞ്ഞു. അതേസമയം, ഇതുവരെ കോണ്‍ഗ്രസ് ഒരു തീരുമാനത്തിലെത്തിയിട്ടില്ലെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി.

മഹാരാഷ്ട്രയെ രാഷ്ട്രപതി ഭരണത്തിലേക്ക് നയിക്കാന്‍ കോണ്‍ഗ്രസിന് താത്പര്യമില്ല. ഇനി എന്ത് രാഷ്ട്രീയ നിലപാട് സ്വീകരിക്കണമെന്നത് സംബന്ധിച്ച് പാര്‍ട്ടി എം.എല്‍.എമാര്‍ ഹൈക്കമാന്‍ഡില്‍നിന്ന് ഉപദേശം തേടും- അശോക് ചവാന്‍ പറഞ്ഞു.

ഭൂരിപക്ഷമില്ലാത്തതിനാല്‍ മഹാരാഷ്ട്രയില്‍ സര്‍ക്കാരുണ്ടാക്കേണ്ടെന്ന് ഞായറാഴ്ച വൈകീട്ടാണ് ബി.ജെ.പി. തീരുമാനമെടുത്തത്. സര്‍ക്കാര്‍ രൂപവത്കരിക്കാനുള്ള ഭൂരിപക്ഷമില്ലെന്ന് ബി.ജെ.പി. ഗവര്‍ണറെ അറിയിക്കുകയും ചെയ്തു. സഖ്യമായി മത്സരിച്ചെങ്കിലും മുഖ്യമന്ത്രി പദം പങ്കുവെയ്ക്കണമെന്ന ആവശ്യത്തില്‍ ശിവസേന ഉറച്ചുനിന്നതോടെയാണ് ബി.ജെ.പി. പ്രതിസന്ധിയിലായത്. ഇനി ശിവസേന എന്‍.സി.പി-കോണ്‍ഗ്രസ് സഖ്യവുമായി ചേര്‍ന്ന് സര്‍ക്കാരുണ്ടാക്കുമോ എന്നാണ് ഏവരും ഉറ്റുനോക്കുന്നത്.

144 എം.എല്‍.എമാരുടെ പിന്തുണയാണ് മഹാരാഷ്ട്രയില്‍ സര്‍ക്കാര്‍ രൂപവത്കരിക്കാന്‍ ആവശ്യം. നിയമസഭ തിരഞ്ഞെടുപ്പില്‍ ബി.ജെ.പി-105, ശിവസേന-56, എന്‍.സി.പി-54, കോണ്‍ഗ്രസ്-44 എന്നിങ്ങനെയായിരുന്നു കക്ഷിനില.

