ഹൈദരാബാദ്: കോവിഡിനെതിരെ പരീക്ഷണ അടിസ്ഥാനത്തില്‍ നല്‍കുന്ന മരുന്നായ റെംഡെസിവിര്‍, രോഗം ഏറ്റവും കൂടുതല്‍ ബാധിച്ച മഹാരാഷ്ട്ര, ഡല്‍ഹി തുടങ്ങിയ അഞ്ച് സംസ്ഥാനങ്ങളിലേക്കയച്ചു. റെംഡെസിവിറിന്റെ ജനറിക് പതിപ്പ് നിര്‍മിക്കാനും വിപണനം ചെയ്യാനും അനുമതിയുള്ള ഹൈദരബാദ് ആസ്ഥാനമായുള്ള ഹെറ്റെറോ എന്ന കമ്പനിയാണ് 20,000 കുപ്പി മരുന്ന് സംസ്ഥാനങ്ങളിലേക്കയച്ചിരിക്കുന്നത്.

ആദ്യ ബാച്ചായി മഹാരാഷ്ട്ര, തമിഴ്‌നാട്, ഡല്‍ഹി, ഗുജറാത്ത്, തെലങ്കാന എന്നിവിടങ്ങളിലെ ആശുപത്രികളിലേക്കാണ് മരുന്ന് എത്തുക. കോവിഫോര്‍ എന്ന പേരിലാണ്‌ ഇത് ഇന്ത്യയില്‍ വിപണനം ചെയ്യുന്നത്.

100 മില്ലിഗ്രാം മരുന്നുള്ള ഒരു കുപ്പിക്ക് 5,400 രൂപയാണ് വിലയെന്ന് നിര്‍മാതാക്കളായ ഹെറ്റെറോ അറിയിച്ചു. അടുത്ത മൂന്ന് നാല് ആഴ്ചകള്‍ക്കുള്ളില്‍ ഒരു ലക്ഷം കുപ്പി മരുന്ന്‌ കമ്പനി നിര്‍മിക്കുമെന്നും ഹെറ്റെറോ വ്യക്തമാക്കി.

കേരളമടക്കമുള്ള സംസ്ഥാനങ്ങളിലേക്ക് രണ്ടാംഘട്ടമായിട്ടാണ് മരുന്ന് ലഭിക്കുക. തിരുവനന്തപുരം, കൊച്ചി, കൊല്‍ക്കത്ത, ഇന്‍ഡോര്‍, ഭോപ്പാല്‍, ലഖ്‌നൗ, പട്‌ന, ഭുവനേശ്വര്‍, റാഞ്ചി, വിജയവാഡ, ഗോവ എന്നിവിടങ്ങളിലേക്കാകും രണ്ടാം ഘട്ടത്തില്‍ മരുന്ന് അയക്കുക.

ആശുപത്രികള്‍ക്കും സര്‍ക്കാര്‍ സംവിധാനങ്ങള്‍ക്കുമാകും മരുന്ന് ലഭ്യമാകുക. ചില്ലറ വിപണയില്‍ ലഭ്യമാകില്ലെന്നും ഹെറ്റെറോ മാനേജിങ് ഡയറക്ടര്‍ വംശി കൃഷ്ണ ബന്ദി പറഞ്ഞു.

മറ്റൊരു മരുന്ന് നിര്‍മാതാക്കളായ സിപ്ലയും റെംഡെസിവിറിന്റെ യഥാര്‍ത്ഥ നിര്‍മാതാക്കളായ യുഎസ് ആസ്ഥാനമായ ഗിലിയാഡുമായി കരാറിലേര്‍പ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. 5000 രൂപയില്‍ താഴെ വിലക്ക് റെംഡെസിവിര്‍ ഉടന്‍ ലഭ്യമാക്കുമെന്ന് സിപ്ല അറിയിച്ചു.

സിപ്ലയും ഹെറ്റെറോയും നിര്‍മിക്കുന്ന റെംഡെസിവിറിന്റെ ജനറിക് പതിപ്പുകള്‍ അടിയന്തര കേസുകളില്‍ നിയന്ത്രിതമായി ഉപയോഗിക്കുന്നതിന് ഡിസിജിഐ അനുമതി നല്‍കിയിട്ടുണ്ട്. അമേരിക്കയിലും ദക്ഷിണ കൊറിയയിലും അടിയന്തര ഘട്ടങ്ങളില്‍ ഈ മരുന്ന് ഉപയോഗിക്കുന്നതിന് അനുമതിയുണ്ട്. ജപ്പാനില്‍ ഇതിന് പൂര്‍ണ്ണ അംഗീകാരുമുണ്ട്.

