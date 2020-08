മുംബൈ: മഹാരാഷ്ട്രയില്‍ കോവിഡ് ബാധിതരുടെ എണ്ണം വര്‍ധിക്കുന്നു. 11,119 പേര്‍ക്കു കൂടി ഇന്ന് പുതുതായി കോവിഡ് സ്ഥിരീകരിക്കുകയും 422 പേര്‍ മരിക്കുകയും ചെയ്തു. 9,356 പേര്‍ ഇന്ന് രോഗമുക്തി നേടി.

സംസ്ഥാനത്ത് ഇതുവരെ 6,15,477 പേര്‍ക്കാണ് രോഗം സ്ഥിരീകരിച്ചിട്ടുള്ളത്. 20,687 പേര്‍ക്കാണ് കോവിഡ് മൂലം ഇതിനോടകം ജീവന്‍ നഷ്ടപ്പെട്ടത്. ഇതുവരെ 4,37,870 പേര്‍ രോഗമുക്തി നേടുകയും 1,56,608 പേര്‍ നിലവില്‍ ചികിത്സയില്‍ കഴിയുന്നുണ്ടെന്നും മഹാരാഷ്ട്ര ആരോഗ്യ വകുപ്പ് അറിയിച്ചു.

11,119 new #COVID19 cases and 422 deaths reported in Maharashtra today; 9,356 patients discharged today. The total cases in the state rise to 6,15,477 including 20,687 deaths and 4,37,870 recovered patients. Active cases stand at 1,56,608: Public Health Department, Maharashtra pic.twitter.com/X8lhcGltgg