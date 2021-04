മുംബൈ: മഹാരാഷ്ട്രയില്‍ കോവിഡ് കേസുകള്‍ കുതിച്ചുയരുന്നു. കഴിഞ്ഞ 24 മണിക്കൂറിനിടെ 67,468 പേര്‍ക്കു കൂടി രോഗബാധ സ്ഥിരീകരിച്ചു. ഇതോടെ ആകെ രോഗം സ്ഥിരീകരിച്ചവരുടെ എണ്ണം 40,27,827 ആയി.

കഴിഞ്ഞ 24 മണിക്കൂറിനിടെ 54,985 പേര്‍ കൂടി രോഗമുക്തി നേടിയപ്പോള്‍ 568 കോവിഡ് മരണങ്ങള്‍ കൂടി സ്ഥിരീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. സംസ്ഥാനത്ത് നിലവില്‍ 6,95,747 സജീവ കേസുകളാണുള്ളത്.

